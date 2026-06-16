Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale sénégalaise, a créé l’événement en déclarant que « l’Afrique finira par l’emporter sur l’Afrique », à la veille du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Sénégal et la France, coorganisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. en référence aux origines africaines d’un grand nombre de joueurs de l’équipe de France.

Selon le journal sénégalais « Le Soleil », Sonko estime que cette rencontre de la première journée du groupe 9 – qui comprend également l’Irak et la Norvège – dépasse le simple cadre sportif pour devenir un symbole fort des liens historiques entre l’Afrique et l’Europe.

Il a toutefois précisé : « Je souhaite la victoire du Sénégal comme tous mes compatriotes, mais le résultat final n’enlève rien au caractère symbolique de cette rencontre. D’un point de vue politique, quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui l’emportera. »

Il rappelle que la composition de l’équipe de France « démontre de manière éclatante l’ampleur de la contribution du continent africain au football mondial », et exhorte les Africains à prendre conscience de leur valeur : « Nous possédons d’immenses ressources naturelles et humaines, une population majoritairement jeune et une position géographique stratégique ; il nous suffit de croire en nos capacités. »

Selon lui, ce Sénégal-France relance aussi le débat sur l’immigration et les relations entre l’Afrique et l’Occident, car le match est « bien plus qu’une simple rencontre sportive » : il illustre un enjeu d’identité et réinterroge la place du continent sur la scène mondiale.