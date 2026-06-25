L'Afrique du Sud a surpris la Corée du Sud et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

L’Afrique du Sud a créé la surprise en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, grâce à une deuxième place dans le groupe A. Une victoire 1-0 contre la Corée du Sud a suffi à l’équipe entraînée par Hugo Broos pour franchir pour la première fois le cap de la phase de groupes. Les Bafana Bafana défieront désormais le Canada au tour suivant. La Corée du Sud termine troisième et devra patienter pour savoir si ses trois points et sa différence de buts de -1 lui permettront de se qualifier.

Les Sud-Coréens, désignés favoris, ont d’abord justifié leur statut en se créant deux occasions franches dès l’entame : une tête de Kim Min-jae repoussée sur la ligne, puis une frappe de Lee Kang-in qui a frôlé le cadre.

Mais ce départ prometteur ne fut pas suivi d’effet. Au contraire, les Sud-Africains ont progressivement pris le contrôle et auraient même ouvert le score lorsque le gardien Kim Seung-gyu a repoussé une frappe puissante de Thalente Mbatha, avant que Evidence Makgopa ne reprenne immédiatement le rebond, sans réussite.

Ces occasions ont redonné confiance aux Sud-Africains. Mbatha a ensuite tenté sa chance d’une frappe lointaine, repoussée par Kim, puis Maseko, oublié au second poteau, a expédié sa tête au-dessus du cadre.

La seconde période a confirmé cette tendance. Malgré l’entrée de la star Son Heung-min, la Corée du Sud a peiné à contenir les assauts sud-africains, qui ont maintenu un pressing intense et des tentatives répétées.

Peu après l’heure de jeu, Broos fait entrer Tshepang Moremi, un remplacement qui s’avère payant. À peine une minute plus tard, le nouvel entrant adresse un centre parfait à Maseko, dont la frappe croisée trompe Kim : 1-0.

La Corée du Sud, avec le joueur de Feyenoord Hwang In-beom dans son onze de départ, devait alors marquer pour garder son destin entre ses mains, mais elle s’est heurtée à des Sud-Africains bien organisés, déterminés à préserver leur avance.