Facundo Bernal, joueur du Real Betis, risque une suspension d'au moins 4 matches après son expulsion lors de la rencontre face au Barça, à la suite d'un accrochage avec Lamine Yamal qui s'est terminé par deux coups de tête du joueur du Betis au visage de la star catalane, selon ce qui figure dans le rapport de l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Outre l'annulation d'un but de Giovani Lo Celso en première période, la rencontre a été marquée par un épisode polémique au début de la seconde mi-temps : après que le joueur du Betis Valles a violemment fait tomber Fermin Lopez, Lamine Yamal est intervenu pour soutenir son coéquipier, avant que la situation ne dégénère en accrochage entre les joueurs, au cours duquel Bernal s'en est pris avec violence au joueur du Barça, poussant l'arbitre à lui brandir un carton rouge.

De Burgos Bengoetxea a précisé dans son rapport : « À la 54e minute, le joueur Facundo Bernal Cruz, numéro 6, a été expulsé pour le motif suivant : lors d'une confrontation, ce joueur a saisi son adversaire par le cou et lui a donné deux coups de tête consécutifs au visage, alors que le ballon n'était pas en jeu. Le joueur adverse n'a pas eu besoin d'assistance médicale et a pu terminer le match. »

Une sanction pouvant aller jusqu'à 12 matches

Selon ce rapport, Bernal pourrait écoper d'une suspension d'au moins 4 matches, sur la base de l'article 103 du règlement disciplinaire, qui prévoit de sanctionner l'agression d'une autre personne sans provoquer de blessure, lorsqu'elle survient pendant un arrêt de jeu ou loin du ballon, dans des conditions rendant toute intervention impossible, d'une suspension de 4 à 12 matches.

Le fait que le joueur du Barça n'ait pas été blessé revêt une importance dans la détermination de la sanction, puisque celle-ci peut aller de 6 à 15 matches si l'agression entraîne une blessure, d'après ce que rapporte le document.

En revanche, le joueur pourrait tenter de bénéficier de l'application de l'article 130 relatif à la violence pendant le jeu, ce qui pourrait ouvrir la voie à une sanction plus légère, comprise entre 2 et 3 matches. Mais cette hypothèse semble peu probable au vu de la formulation sans ambiguïté du rapport arbitral, qui a confirmé que l'agression s'est produite alors que le ballon était hors du jeu.

Un autre épisode impliquant l'entraîneur du Betis

Les faits polémiques ne se sont pas arrêtés à l'expulsion de Bernal, le rapport de l'arbitre faisant également état d'un comportement de Manuel Fajardo Mateo, l'entraîneur du Real Betis, à l'égard du quatrième arbitre Alejandro Clemente Ortuño.

Le rapport indique qu'« après le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) en première période, l'entraîneur du Real Betis Balompié, M. Manuel Fajardo Mateo, a frappé du pied le ballon qui se trouvait dans la zone du quatrième arbitre, ce qui a provoqué le choc du ballon contre sa jambe et lui a causé une légère blessure ».

Cet épisode pourrait entraîner une sanction à l'encontre de l'entraîneur s'il est officiellement inscrit de manière à pouvoir être poursuivi sur le plan disciplinaire. Dans le cas contraire, la sanction pourrait viser le club lui-même, sous la forme d'une amende en raison de l'incident.