Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, le président du Barça, a lancé une violente attaque contre le Real Madrid, à quelques jours du Clasico entre les deux équipes, prévu dimanche prochain.

Selon le journal "Marca", Masip a lancé une attaque cinglante contre le Real Madrid en raison de "leurs références répétées à l'affaire Negreira pour ternir la réputation du Barça".

Il a vivement critiqué le club madrilène, l'accusant directement de maltraiter le Barça et de s'en prendre à la Liga, à tous les clubs et au comité d'arbitrage, à travers leurs accusations répétées.

Masip a déclaré : "Lorsque quelqu'un recourt à ces méthodes, qui ne sont pas le fruit du hasard mais un mélange entre l'entraîneur, certains médias, des chaînes de télévision et des clubs... ils essaient de masquer leurs propres problèmes en faisant allusion à leur plus grand rival".

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Il a poursuivi : "L'objectif est de ternir l'image du Barça, et c'est ce qui nous insulte et nous met en colère. En trois ans et demi, rien n'a été prouvé, et rien ne le sera. Il ne s'est rien passé. Le Barça a remporté des titres et des matches grâce à son style de jeu".

Il a ajouté : "Pendant de nombreuses années, nous n'avons pas évoqué les périodes sombres de ce pays, quand une équipe était effectivement favorisée et remportait des titres à cause de ce parti pris. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir, et elles ont déjà été franchies".

Détourner l'attention et masquer leurs lacunes

Enric Masip a insisté sur le fait que les accusations du Real Madrid visent à détourner l'attention et à masquer leurs lacunes, et a réaffirmé qu'elles nuisent à tous les clubs espagnols.

Il a déclaré : "Ils utilisent les émissions de débat comme s'il s'agissait de jurys, et les reportages comme s'il s'agissait de verdicts judiciaires. Et pour éviter le problème, ils s'abstiennent de mentionner Negreira dans les titres des journaux ou dans des interviews sans rapport".

Il a continué : "Ils parlent de Negreira alors qu'ils devraient parler de ce qui leur arrive. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Ils nuisent à la Liga et à la Fédération espagnole. Ils attaquent et maltraitent toute la compétition, tous les clubs et les arbitres".

Le dirigeant du Barça a ajouté : "Ils vont recourir à l'UEFA. Ils ne respectent pas tous les clubs, même s'ils pensent que cela ne concerne qu'un seul club".

Il a poursuivi : "Ils déforment l'image. Pour moi, il est honteux qu'ils utilisent ces méthodes pour détourner l'attention de ce qu'ils font".

Il a souligné : "Quand quelqu'un dit qu'il voit des choses étranges... ces choses étranges signifient pointer du doigt l'entraîneur. Quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu dois améliorer tes performances, et non recourir à attaquer les autres".

Il a continué : "Ils essaient de nuire parce qu'ils en ont les moyens, mais les gens ne les croient pas".

Le conseiller de Laporta s'en prend à Mourinho

Concernant les propos de Mourinho, Enric Masip a déclaré : "Il formule des critiques cinglantes. Regardez une conférence de presse de Mourinho et une conférence de presse de Flick... Flick, même après avoir été lésé, regardez comment il parle de l'adversaire, et le respect qu'il lui témoigne, ainsi qu'aux joueurs et à l'entraîneur... ce sont là les valeurs du Barça".

Il a ajouté : "Tu peux dire beaucoup de choses, mais tu ne le fais pas... Pour Mourinho et le Real Madrid, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre".

Masip, qui a affirmé que ces accusations n'affectent ni le Barça ni le vestiaire, s'est dit convaincu que la pression exercée par le Real Madrid n'influencera pas l'arbitrage du Clasico.

Il a insisté : "Je crois au professionnalisme des arbitres. Il est fou d'en douter".

L'incident Güler

Il a évoqué le coup de coude controversé porté par Arda Güler : "Personne n'a vu le coup de coude ? La même chose s'est produite avec un but marqué par Lewandowski ou Lamine au stade Santiago Bernabéu, où, curieusement, la caméra ne fonctionnait pas. Et c'était le seul angle sous lequel il était évident que le ballon avait franchi la ligne. Et nous n'avons pas fait de scandale ni passé toute la journée à nous en plaindre. C'est une erreur, et il faut l'accepter. Et il est intéressant de constater que les choses se déroulent toujours de la même manière".

Masip a ajouté : "Les images de Güler n'étaient pas claires, mais c'est un coup de coude, c'est tout. Le coup de coude mérite un carton rouge. Le lendemain, ils n'en parlent pas... mais si un incident similaire se produisait à Séville, tout se mettrait en branle pour parler de ce cas".