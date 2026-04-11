L’affaire Negreira plane sur le Clásico. Le Real Madrid accordera-t-il une haie d’honneur au FC Barcelone ?

À deux journées de la fin du championnat, le débat sur la « haie d’honneur » resurgit entre le Real Madrid et Barcelone. Le match nul 1-1 concédé par les Merengues face à Gérone au Bernabéu a quasiment éliminé le club madrilène de la course au titre.

Sur la plateforme « X », le journaliste Guillaume Porras Pérez a lancé le débat en affirmant : « Si Madrid perd l’un de ses trois matchs restants avant le Clásico au Camp Nou et que Barcelone remporte toutes ses rencontres, nous pourrions assister à une haie d’honneur pour le champion. »

Le site espagnol Defensa Central, proche du Real, a aussitôt réagi : dans ce scénario, offrir une haie d’honneur au Barça serait un « scandale » et un « manque de respect » pour l’égalité sportive.

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Les Madrilènes estiment que le Barça ne mérite pas un tel geste, surtout au vu de l’affaire Negreira, qu’ils considèrent comme la « goutte qui a fait déborder le vase ».

Le club blanc affirme selon le site, que la relation entre les deux clubs a été gravement affectée par sa position officielle en tant que partie au procès, exigeant une enquête approfondie sur les versements financiers suspects qui ont duré des années en faveur d’Enrique Negreira (ancien vice-président de la commission des arbitres) et qui ont cessé dès son départ de ses fonctions.

Ils exigent une « clarification des responsabilités » et la suspension de toute nomination d’arbitres ayant appartenu à ce cercle, jugeant que l’absence d’explication convaincante alimente de fortes suspicions.

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De son côté, Barcelone estime que la campagne du Real Madrid s’inscrit dans une « stratégie » visant à lui nuire, et insiste sur le fait que tous les versements avaient un but consultatif légitime, ajoutant que la justice doit suivre son cours sans « prolongement intentionnel des procédures ».

Même si la haie d’honneur n’est pas obligatoire, les deux clubs s’en sont déjà offertes par le passé.

Aujourd’hui, les tensions judiciaires et sportives rendent ce geste délicat, surtout à la veille du Clásico tant attendu au Camp Nou.

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Au Real Madrid, on réclame une résolution rapide de l’affaire Negreira pour préserver l’intégrité du football espagnol, martelant que « la vérité » doit éclater pour restaurer la confiance. De son côté, le Barça vise un sacre qui placerait son rival dans une position inconfortable, qu’il y ait ou non haie d’honneur.

Reste à savoir si le prochain Clásico verra naître une haie d’honneur ou si les tensions l’empêcheront. La réponse pourrait clore en apothéose une saison déjà bouillante.