L’affaire Negreira plane sur le Clásico. Le Real Madrid accordera-t-il un passage honorifique au FC Barcelone ?

À l’approche de la fin de la saison, le débat autour de la « haie d’honneur » resurgit dans la rivalité entre le Real Madrid et Barcelone. Le match nul 1-1 concédé par le Real face à Gérone au Bernabéu a réduit ses chances de remporter le titre de champion d’Espagne.

Sur la plateforme « X », le journaliste Guillaume Borras Pérez a ainsi lancé le débat : « Si Madrid perd l’un de ses trois matchs restants avant le Clásico au Camp Nou et que Barcelone remporte toutes ses rencontres, nous pourrions assister à une haie d’honneur pour le champion. »

Le site espagnol Defensa Central, proche du Real Madrid, a aussitôt réagi : dans ce scénario, un éventuel « couloir de l’honneur » offert au club merengue constituerait un « scandale » et un « manque de respect » à l’égard de la compétition et de l’équité sportive.

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Les Madrilènes estiment que le Barça ne mérite pas un tel geste, surtout au vu de l’affaire Negreira, qu’ils présentent comme la « goutte qui a fait déborder le vase ».

Le club blanc affirme, selon le site, que la relation entre les deux clubs a été gravement affectée par la position officielle du Barça en tant que partie au procès, et réclame une enquête approfondie sur les versements financiers suspects effectués pendant des années à Enric Negreira, ancien vice-président de la commission des arbitres, qui ont cessé dès son départ de ses fonctions.

Ils exigent une « clarification des responsabilités » et la suspension de toute nomination d’arbitres ayant appartenu à ce cercle, jugeant que l’absence d’explications convaincantes alimente de forts soupçons.

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De son côté, Barcelone estime que la campagne du Real Madrid s’inscrit dans une « stratégie » visant à lui nuire, et insiste sur le fait que tous les versements avaient un but consultatif légitime, ajoutant que la justice doit suivre son cours sans « prolongement intentionnel des procédures ».

Même si la haie d’honneur n’est pas obligatoire, les deux clubs s’en sont déjà offertes par le passé.

Aujourd’hui, les tensions judiciaires et sportives rendent ce geste délicat, surtout à la veille du Clásico très attendu au Camp Nou.

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Au Real Madrid, on réclame une résolution rapide de l’affaire Negreira pour préserver l’intégrité du football espagnol, martelant que « la vérité » doit éclater pour restaurer la confiance dans la compétition. De son côté, le Barça vise un sacre qui placerait son rival dans une position inconfortable, qu’il y ait ou non haie d’honneur.

Reste à savoir si le prochain Clásico verra naître une haie d’honneur ou si les tensions l’empêcheront. La réponse pourrait clore en apothéose une saison déjà bouillante.