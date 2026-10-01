L'affaire Negreira est entrée dans une nouvelle phase à l'échelle européenne, après que l'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé avoir reçu les documents présentés par le Real Madrid concernant l'enquête relative au Barça, l'un des développements les plus marquants liés à ce dossier au cours de la dernière période.

L'UEFA a confirmé, ce jeudi, avoir reçu du Real Madrid « une grande quantité de documents » liés à l'enquête en cours sur le Barça dans l'affaire José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres au sein de la Fédération espagnole de football.

L'instance européenne a précisé, dans un communiqué officiel, avoir effectivement reçu ces documents, indiquant que ses inspecteurs de l'éthique et de la discipline en ont également pris connaissance afin de les examiner dans le cadre du processus de révision en cours de l'affaire.

Le Real Madrid avait préparé, il y a plusieurs mois, un rapport élargi comprenant les différents documents relatifs à l'affaire Negreira, qui porte sur les paiements reçus du Barça par des sociétés liées à l'ancien responsable de l'arbitrage espagnol.

Selon le journal « Marca », le Real Madrid a travaillé au cours de la dernière période à porter l'affaire au niveau international, en particulier faute d'avancée significative sur le plan national, le club cherchant à ce que les instances sportives européennes se penchent sur les répercussions du dossier.

Le quotidien espagnol a précisé que le Real Madrid a normalisé ses relations avec l'UEFA, et se rapproche d'une même démarche avec l'Association des clubs européens, le club ayant par ailleurs continué d'insister, lors de ses discussions, sur la nécessité de traiter l'affaire Negreira à l'échelle européenne.

Le communiqué de l'UEFA signifie que les documents présentés par le Real Madrid font désormais partie des éléments qui seront soumis à l'examen des organes compétents de l'instance, sans que le communiqué n'annonce l'ouverture d'une procédure disciplinaire officielle contre le Barça à ce stade.

Les dernières démarches du Real Madrid dans cette affaire remontent à juin dernier, lorsque le club a annoncé officiellement avoir adressé un courrier aux organes disciplinaires de l'UEFA, dans lequel il demandait la reprise des procédures disciplinaires engagées précédemment par l'instance européenne à l'encontre du Barça. Le Real Madrid avait alors déclaré avoir présenté des preuves qu'il estime renforcer les indices relatifs aux paiements continus versés par le Barça à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres, considérant que l'affaire représente, selon lui, un danger extrêmement grave pour l'intégrité des compétitions.

L'UEFA avait déjà ouvert une enquête sur le Barça en mars 2023, lorsqu'elle a annoncé la désignation d'inspecteurs de l'éthique et de la discipline pour enquêter sur une éventuelle infraction aux règlements de l'Union des associations européennes de football dans le contexte de l'affaire Negreira.

L'affaire porte sur des paiements reçus du Barça par Negreira et des sociétés qui lui sont liées pendant de longues années. Selon des données figurant dans le dossier d'enquête, les paiements ont dépassé 7,5 millions d'euros entre 2001 et 2018, en contrepartie de rapports liés à l'arbitrage, tandis que le Barça nie toute infraction et affirme que les paiements correspondaient à des services de conseil et à des rapports techniques sur les arbitres. Les enquêtes ont par ailleurs indiqué qu'il n'était pas établi que Negreira ait versé de l'argent à des arbitres afin d'influer sur les résultats des matchs.











