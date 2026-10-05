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FC Barcelona v Real Madrid CF - Liga F Moeve 2026/27Getty Images Sport
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L'affaire Negreira au premier plan : la chaîne du Real Madrid ignore le festival de buts du Clasico féminin

Barcelona vs Real Madrid Femenino
Barcelona
Real Madrid Femenino
Liga F
Real Madrid
FC Barcelone
Espagne

La chaîne n'a diffusé aucune information sur le match.

La chaîne officielle du Real Madrid a ignoré le résultat du Clasico féminin, qui s'est soldé dimanche par une victoire écrasante du Barça (7-0), le bulletin d'informations n'ayant absolument fait aucune mention de la rencontre.

Selon le journal « Mundo Deportivo », le reportage d'actualité de la chaîne officielle a couvert l'équipe première, l'académie des jeunes, le basket-ball et les engagements internationaux du Real Madrid, mais n'a absolument pas évoqué l'équipe féminine.

Le programme d'informations de la chaîne du Real Madrid comprenait également un long reportage sur les arbitres, avec un accent tout particulier sur « l'affaire Negreira » et le match du Barça en Liga au cours du mois d'octobre.

Le reportage a passé en revue des décisions arbitrales qui, du point de vue de la chaîne, ont manifestement nui à l'équipe madrilène.

Le journal catalan a souligné que la défaite de l'équipe féminine face au Barça, sur un retentissant sept buts à zéro, n'a pas été mentionnée ne serait-ce qu'un seul instant, une défaite qui, selon les rapports, a gravement affecté la haute direction du Real Madrid.


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