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Florentino Pérez, président du Real Madrid, s'apprête à vivre l'une des journées les plus faciles de sa présidence de ces dernières années. Lorsqu'il se présentera demain, samedi matin, devant les membres de l'assemblée générale du club merengue, il ne sera pas sur la défensive, mais dans la position d'un président qui détient toutes les cartes, sur le terrain comme en dehors.

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Après une année marquée par la pression et les doutes, l'atmosphère a complètement changé au sein de la Maison blanche. L'équipe surfe sur une véritable dynamique, et la victoire dans le Clásico a ramené le calme et la confiance. Le président abordera ainsi cette réunion annuelle fort d'un soutien qui dépasse largement celui qu'il avait obtenu lors des dernières élections.

Le journaliste Héctor González a révélé, dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », que « le soutien dont bénéficie Pérez aujourd'hui est bien supérieur aux 65 % qu'il a obtenus lors des élections », soulignant que les bonnes performances de l'équipe ont contribué à apaiser la situation et à dissiper une grande partie des doutes qui entouraient le club.

Mais le soutien dont jouit Pérez ne tient pas uniquement aux résultats de l'équipe. Un autre dossier unit pleinement le président et les membres du club : l'affaire Negreira, devenue le sujet central qui touche la sensibilité des supporters du Real Madrid.

Les délégués du club demandent au président de maintenir sa position ferme et intransigeante dans cette affaire, sans reculer d'un pas, tout en tirant parti de la relation positive qu'il construit avec l'UEFA, afin que Barcelone rende des comptes et soit sanctionné si sa culpabilité est établie.

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Cette demande intervient après la remise du dernier volet de l'enquête dans cette affaire, et dans l'attente d'une décision décisive début 2027 , qui dira si l'affaire sera définitivement classée ou renvoyée devant un tribunal. Une décision attendue avec beaucoup d'intérêt partout en Espagne.

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Selon Héctor González, les membres « apprécient » le discours de Florentino Pérez sur l'affaire Negreira, car son message « touche la sensibilité des supporters du Real Madrid ». Une position que partagent également les membres de l'assemblée qui assisteront à la réunion et qui estiment que le président porte leur véritable voix dans ce combat.

Le soutien ne s'arrête pas à l'affaire Negreira. Il s'étend aussi aux critiques répétées de Pérez à l'encontre de la Ligue espagnole et de son président, Javier Tebas, une position largement approuvée par les délégués du club, qui considèrent que le Real Madrid doit rester une voix forte dans la défense de ses intérêts face aux institutions du football.

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L'assemblée générale ordinaire doit débuter à 9 h pour la première séance et à 10 h pour la seconde. Pérez aura alors une nouvelle occasion de s'adresser aux membres et de partager sa vision de la situation actuelle du club.

La réunion permettra de mesurer et de consolider le niveau de soutien dont bénéficie le président au sein du club en cette nouvelle période, lors d'une journée consacrée aux questions financières et organisationnelles, ainsi qu'aux dossiers extérieurs qui intéressent les supporters du Real Madrid.

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Entre le dossier Negreira, les relations avec LaLiga et l'avenir du club, Pérez aborde la réunion en sachant que les membres n'attendent pas de lui un discours diplomatique et feutré, mais qu'il poursuive dans la même ligne : la fermeté en interne, l'affrontement à l'extérieur et la défense du Real Madrid sans reculer.