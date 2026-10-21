Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Matthieu Louis-Jean, a révélé la vérité sur les négociations menées avec le Français Karim Benzema, ancien joueur vedette d'Al-Hilal, en vue de le recruter l'été dernier.

Karim Benzema n'a pas perdu l'espoir de revenir à ses racines, car l'idée de porter le maillot de l'Olympique Lyonnais hante toujours l'attaquant français, malgré ses 38 ans et son éloignement des terrains, sans club, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal.

Karim Djaziri, ancien agent de Benzema, a révélé qu'un retour à Lyon représentait un vieux souhait pour la star française, affirmant que son engagement avec l'Arabie saoudite avait empêché sa concrétisation l'été dernier.

De son côté, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Matthieu Louis-Jean, a déclaré que le retour de Karim Benzema n'avait absolument pas été envisageable, en dépit des rumeurs qui se sont propagées l'été dernier.

Il a affirmé, selon le site « tribuna » : « Benzema ? Était-ce proche ? Non, ce n'était pas près de se produire. »

Et de conclure : « Bien sûr, comme vous, j'ai entendu ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y avait un problème lié à la résiliation de son contrat en Arabie saoudite, mais non, ce n'était qu'une rumeur plus qu'une réalité. Je ne pense pas que cela était possible de toute façon. »

L'attaquant français, âgé de 38 ans, est désormais libre de tout contrat, après la résiliation de son contrat avec Al-Hilal à la fin du mois d'août dernier, et son retour en Europe est jugé improbable en raison de son accord promotionnel avec le championnat saoudien jusqu'en 2030.