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Le club d'Al Hilal et l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'équipe première, ont mis fin au débat sur son avenir durant la saison en cours, en vertu d'un accord commun conclu entre les deux parties au cours des dernières heures.

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Certains rapports de presse avaient affirmé que la saison actuelle était la dernière d'Inzaghi à la tête du staff technique du "Zaïm", compte tenu de son souhait de revenir en Italie dès la saison prochaine.

Tandis que d'autres rapports de presse ont révélé que c'est Al-Hilal qui refuse de prolonger le contrat de l'entraîneur italien pour le moment, souhaitant attendre la fin de la saison afin de l'évaluer et de prendre la décision finale à son sujet.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a affirmé que le club d'Al-Hilal s'est mis d'accord avec Inzaghi pour reporter entièrement le dossier de la prolongation jusqu'à la fin de la saison actuelle, afin de se concentrer sur les matchs et les compétitions à venir de l'équipe.

Le journal a précisé que cette décision découlait d'une volonté commune des deux parties, les choses devant être définitivement réglées après la fin de la saison en cours.

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Al-Hilal affiche de solides performances cette saison, puisqu'il est en tête du classement du championnat saoudien avec 30 points, avec deux points d'avance sur Al-Nassr et Al-Qadsiah, deuxièmes.

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En revanche, l'équipe d'Inzaghi occupe la deuxième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite avec 9 points, à seulement 3 points d'Al-Ain, qui trône en tête.

Le "Zaïm" a par ailleurs réussi à franchir les 32es de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, après sa victoire sur Al-Raed sur le score de deux buts à zéro, et se prépare à affronter Al-Hazm, le mardi 12 janvier prochain, en huitièmes de finale, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad.

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Inzaghi a pris en main l'entraînement d'Al-Hilal depuis l'été 2025, succédant à l'entraîneur portugais Jorge Jesus, pour le conduire jusqu'en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs 2025, avant la défaite face aux Brésiliens de Fluminense sur le score de 2-1.

Toutefois, l'entraîneur italien a échoué à mener le "Zaïm" au sacre en Roshn Saudi League, perdant le titre lors de la dernière journée au profit du voisin et rival traditionnel Al-Nassr, pour seulement deux points d'écart.

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Le seul titre d'Inzaghi avec Al-Hilal a été la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées la saison dernière, après sa victoire sur Al-Khaleej en finale.

Quant au plus grand revers, il est survenu lors de la précédente édition de la Ligue des champions d'Asie Élite, dont il a été éliminé dès les huitièmes de finale, après la défaite face aux Qatariens d'Al-Sadd aux tirs au but, à la suite d'un match nul 3-3 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

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On peut dire que le plus grand exploit de l'ancien entraîneur de l'Inter Milan avec Al-Hilal est de n'avoir concédé que 3 défaites depuis son arrivée au Kingdom Arena.

Le "Zaïm" s'est incliné face à Fluminense 2-1 en quarts de finale du Mondial des clubs 2025, ainsi que face à Neom sur le score de deux buts à zéro en Roshn Saudi League, puis face aux Qatariens d'Al-Shamal sur le score de 3-1, en Ligue des champions d'Asie Élite.