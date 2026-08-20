Benfica a finalisé son accord avec le Bayern Munich pour le transfert de l'un des joueurs du club allemand, dans le cadre de l'actuelle période des transferts estivaux, selon des informations de presse.

D'après le journaliste allemand de la chaîne « Sky » Florian Plettenberg, un accord total a été trouvé entre les deux clubs autour du transfert du milieu de terrain international portugais João Palhinha.

La valeur estimée de l'opération, si les bonus les plus réalistes sont atteints, avoisine les 18 à 19 millions d'euros.

Benfica a obtenu le feu vert pour procéder à la visite médicale, tandis que Palhinha a de son côté donné son accord au transfert, après que le club portugais eut travaillé sur ce dossier pendant plusieurs semaines et devancé des clubs de Premier League anglaise.

À lire aussi

García spectateur et Hamza réclame son dû : « Sport » note les joueurs du Barça face à Al Ahly

En vidéo : violences au Camp Nou, la police catalane expulse des supporters d'Al Ahly

Le Bayern avait recruté Palhinha en provenance de Fulham à l'été 2024, dans une opération dont le montant a dépassé les 50 millions d'euros, mais il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire dans le onze de l'équipe, avant de passer la saison dernière en prêt à Tottenham Hotspur.

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, avait précisé, plus tôt, que le club souhaitait vendre Palhinha lors de l'actuelle période des transferts.

Âgé de 31 ans, Palhinha fait son retour dans le football portugais par la porte de Benfica, lui qui avait auparavant évolué sous les couleurs du Sporting Lisbonne, avant son transfert à Fulham en 2022.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».



