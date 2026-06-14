Le Real Madrid a finalisé le transfert du latéral gauche espagnol Marc Cucurella en provenance de Chelsea, selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano.

Sur son compte officiel X, le journaliste a confirmé un accord entre les deux clubs pour le transfert de l’international espagnol vers la capitale madrilène, pour un montant de 50 millions d’euros.

Fabrizio a ajouté : « Le deal est conclu » entre les deux clubs après l'accord de Cucurella, qualifiant cette transaction de « nouvelle bombe venue de nulle part » sur le marché des transferts estivaux.

Recruté 63 millions de livres auprès de Brighton en janvier 2023, le défenseur avait convaincu sous le maillot bleu malgré les performances irrégulières du club londonien ces derniers mois.

Considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux de Premier League grâce à ses qualités défensives et offensives, ainsi qu’à son expérience internationale avec la sélection espagnole, il devrait apporter une nouvelle dimension au couloir gauche des Merengues.