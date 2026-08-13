Le défenseur argentin Cristian Romero se dirige vers Madrid, la capitale espagnole, en vue de finaliser son transfert en provenance de Tottenham, dans le cadre du mercato estival actuel.

Le journaliste italien spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, a déclaré ce jeudi que Romero s'est envolé cette nuit pour Madrid en compagnie de son agent, après avoir obtenu l'autorisation de Tottenham, et qu'il passera sa visite médicale avec l'Atlético de Madrid demain.

Le montant de l'opération s'élève à 40 millions d'euros, bonus compris, Tottenham conservant 15 % sur toute future revente du joueur.

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L'Atlético était parvenu à un accord avec Tottenham pour recruter le défenseur argentin, qui constitue l'une des principales demandes de l'entraîneur Diego Simeone pour renforcer sa ligne défensive.

Romero devrait signer un contrat avec le club espagnol jusqu'en 2031, après avoir passé sa visite médicale, selon des rapports de presse.

Âgé de 28 ans, Romero avait rejoint Tottenham en 2021 en provenance de l'Atalanta, en Italie, avant de devenir capitaine de l'équipe. Il a également contribué au sacre des Spurs en Ligue Europa en 2025.

Sur le plan international, il a été un élément clé de la sélection argentine, sacrée championne de la Copa América en 2021 et en 2024, ainsi que de la Coupe du monde 2022.



