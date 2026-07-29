Chelsea a bouclé son accord pour recruter l'attaquant anglais Danny Welbeck, ancienne star de Manchester United et joueur actuel de Brighton, dans un transfert surprise qui reflète la volonté du club londonien, sous la houlette de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, de renforcer ses options offensives avec une nouvelle expérience en Premier League.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé, via ses comptes sur les réseaux sociaux, que l'accord a été trouvé entre Chelsea et Brighton, ainsi qu'avec le joueur, précisant que Welbeck signera un contrat de deux ans avec le club londonien, avec une visite médicale prévue dans les prochains jours, en vue de finaliser le transfert et de l'annoncer officiellement.

Chelsea avait manifesté son intérêt pour recruter Welbeck au cours des derniers jours, au vu des bonnes performances livrées par l'attaquant âgé de 35 ans avec Brighton, après avoir inscrit 10 buts en 30 matches de Premier League lors de la saison 2024-2025, avant de poursuivre sur sa lancée en marquant 13 buts en 37 matches durant la saison 2025-2026.

L'arrivée potentielle de Welbeck à Chelsea intervient alors que l'équipe compte tout un éventail d'options offensives, au premier rang desquelles Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson et João Pedro, mais la direction du club voit dans l'expérience de l'ancien attaquant de Manchester United un renfort important pour l'équipe.

Ce transfert indique également que Chelsea s'apprête à rebattre ses cartes en attaque, dans un contexte de départs possibles de plusieurs de ses attaquants, parmi lesquels le Néerlandais Emmanuel Emega, âgé de 23 ans, qui avait rejoint le club pour 25 millions d'euros, bien que son contrat avec Chelsea s'étende jusqu'en 2033.

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