L'« affaire du siècle » est en jeu… Les exigences de Mohamed Salah déstabilisent Al-Hilal et Al-Qadsia

Les négociations autour du transfert de la star égyptienne Mohamed Salah vers le championnat saoudien ont connu de nouveaux rebondissements. Le joueur, désireux d'obtenir un contrat très lucratif, a provoqué une impasse malgré l'intérêt marqué des clubs saoudiens à l'issue de son parcours historique avec Liverpool.

Le capitaine des Pharaons, âgé de 34 ans, continue de négocier son arrivée en Arabie saoudite, mais ses prétentions salariales demeurent l’obstacle majeur à la finalisation du deal.

Devenu joueur libre après l’expiration de son contrat avec Liverpool en juin dernier, il a conclu neuf années exceptionnelles marquées par deux titres de champion d’Angleterre, la FA Cup, la Ligue des champions et plusieurs autres trophées.

Ces dernières années, son nom a régulièrement été évoqué pour un départ vers la Saudi Pro League, Al-Hilal et Al-Qadsia se présentant comme les principaux prétendants durant le mercato estival.

Selon le quotidien britannique The Sun, les discussions ont achoppé sur le montant du salaire réclamé par la star égyptienne, les clubs saoudiens cherchant à réduire ses exigences pour trouver un accord satisfaisant.

Selon certaines sources, Salah touchait un salaire hebdomadaire pouvant atteindre 400 000 livres sterling à Liverpool, après avoir signé un nouveau contrat avec le club en avril 2025, ce qui explique sa volonté d'obtenir un accord tout aussi lucratif pour la suite de sa carrière.

Parallèlement, des pourparlers sont en cours pour un transfert qui pourrait permettre à Salah de retrouver Michael Edwards, l’ex-directeur du football de Liverpool, artisan clé de son arrivée en provenance de Rome en 2017.

Âgé de 47 ans, Edwards suscite un vif intérêt de la part du club d’Al-Hilal, qui cherche à l’installer comme directeur général après son départ récent du groupe Fenway Sports.

Malgré ces difficultés, Al-Hilal et Al-Qadsia conservent toutefois les moyens financiers nécessaires pour conclure l’opération, d’autant que la Ligue professionnelle saoudienne connaît actuellement une évolution structurelle majeure.

Le club bleu dispose d’une puissance financière considérable depuis l’arrivée d’investisseurs privés emmenés par le prince Al-Waleed bin Talal Al Saoud, l’un des hommes d’affaires les plus influents du royaume.

La société « Al-Mamlakah Holding », contrôlée par le prince Al-Waleed, a signé en avril dernier un accord ferme pour acquérir 70 % du club, auparavant détenus par le Fonds public d’investissement saoudien.

Cette opération revêt une importance considérable, car des informations indiquent que le Fonds public d’investissement s’apprête à se désengager de la propriété des quatre grands clubs (Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr et Al-Ahli), après avoir décidé de réduire les dépenses colossales qui ont caractérisé ce projet ces dernières années.

Selon ces informations, le Fonds prévoit de céder la totalité de ses participations dans ces clubs, soit 75 %, ainsi que les 25 % détenus par le ministère saoudien des Sports.

Selon les informations disponibles, le prince Al-Waleed ben Talal s’était déjà engagé à couvrir l’intégralité du transfert de Karim Benzema vers Al-Hilal, ainsi que sept autres opérations conclues lors du mercato d’hiver 2025-2026.

Quant à Al-Qadisiyah, propriété du géant pétrolier Aramco, il dispose également d’une puissance financière qui en fait un prétendant sérieux à la signature de Mohamed Salah, dès lors que ses exigences salariales seront satisfaites.