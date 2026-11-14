Partager Suivez GOAL sur Google

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, s'apprête à rappeler à ses joueurs les procédures et les protocoles en vigueur pour faire face aux abus racistes à l'intérieur des stades, avant le match tant attendu contre l'Espagne, demain dimanche en soirée, dans le cadre des rencontres de la Ligue des nations.

Publicité

Cette rencontre revêt une dimension qui dépasse les considérations purement sportives, compte tenu de l'histoire tendue de certaines confrontations entre les deux sélections, sur le plan de la discrimination raciale.

Le match se disputera au stade Metropolitano, l'antre de l'Atlético de Madrid. Ce sera la première visite de la sélection anglaise dans la capitale espagnole depuis la célèbre rencontre amicale face à « la Roja » en novembre 2004, au cours de laquelle plusieurs joueurs anglais avaient été la cible d'insultes et de chants racistes de la part d'une partie du public, au stade Santiago-Bernabéu.

À lire également

En chiffres : Hakimi, le roi des passes décisives du XXIe siècle, et une série sans précédent pour le Maroc

Cucurella : ces deux joueurs méritent plus que Kane le Ballon d'Or

Publicité Publicité

Parmi les joueurs victimes de ces injures figuraient Ashley Cole, Rio Ferdinand, Shaun Wright-Phillips, Jermaine Jenas et Jermain Defoe.

Related Topics

L'incident s'était soldé par une amende infligée à la Fédération espagnole de football, un épisode qui a laissé une trace manifeste dans la relation entre les deux sélections.

Bien que l'Angleterre ait disputé d'autres matchs sur le sol espagnol depuis lors, elle n'était pas revenue à Madrid pour affronter la sélection espagnole, ses rencontres ultérieures s'étant tenues dans d'autres villes, dont Séville et Alicante.

Publicité

Les déclarations de Tuchel interviennent dans un contexte de regain de polémique autour du racisme dans les stades espagnols, après les événements survenus lors du match amical entre l'Espagne et l'Égypte à Barcelone, le 31 mars dernier, qui s'était soldé par un nul vierge.

Ce match avait été marqué par des chants hostiles aux musulmans de la part d'un groupe de supporters espagnols, ce qui avait poussé les organisateurs à diffuser des messages d'avertissement sur les écrans et par les haut-parleurs à l'intérieur du stade.

Publicité

Dans le sillage de cet incident, la Fédération internationale de football a infligé une amende à la Fédération espagnole et a également décidé de fermer 15 % des tribunes du stade accueillant le prochain match amical de la sélection espagnole, ou d'attribuer ces places à des catégories sociales et à des groupes œuvrant dans la lutte contre la discrimination.

De son côté, Tuchel a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne française « RMC », qu'il veillera à informer ses joueurs des mesures à suivre en cas de débordements lors de la rencontre de dimanche, en rappelant ce qui s'était produit lors de la précédente visite à Madrid.

Publicité

L'entraîneur allemand a affirmé : « Nous devrions peut-être consacrer cinq minutes à expliquer le protocole aux joueurs, s'il y a un précédent à Madrid. Il est important que les joueurs connaissent le protocole. »

Il a précisé que la sélection anglaise avait déjà abordé cette question avant la rencontre face à la Serbie à Belgrade en septembre 2025, soulignant qu'il existe des procédures claires pour faire face à ce type d'incidents et que l'équipe sera prête à y faire face si cela se produit.

Publicité

L'Union européenne de football applique un protocole en trois étapes pour lutter contre les comportements racistes et discriminatoires à l'intérieur des stades.

La première étape consiste à interrompre le match et à demander au public de cesser ses débordements par le biais des haut-parleurs.

Publicité

Si ceux-ci se poursuivent, l'arbitre interrompt de nouveau le match pendant une durée comprise entre cinq et dix minutes, en demandant aux joueurs de quitter temporairement le terrain.

Enfin, si les comportements racistes persistent après la reprise du jeu, l'arbitre peut prendre la décision finale d'annuler le match.