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La Confédération asiatique de football (AFC) a désigné jeudi à Bangkok Alireza Beiranvand joueur de l’année 2026. L’Iranien (34 ans) entre ainsi dans l’histoire : jamais un gardien n’avait été sacré meilleur joueur du continent asiatique. Le milieu de terrain de l’Atlético Madrid Lee Kang-in a été désigné AFC International Player of the Year pour la deuxième année consécutive.

Beiranvand s’est particulièrement illustré l’été dernier lors de la Coupe du monde. Malgré les nombreuses restrictions imposées à l’Iran, qui ne pouvait notamment pas passer la nuit aux États-Unis, Team Melli est restée invaincue en phase de groupes.

Beiranvand était le numéro un incontesté dans les buts iraniens et a montré pourquoi il bénéficiait de cette confiance. Le gardien a particulièrement brillé contre la Belgique, tenue en échec 0-0 grâce notamment aux sept arrêts de l’Iranien.

Après un premier nul contre la Nouvelle-Zélande ( 2-2 ) et un dernier match au déroulement dramatique face à l’Égypte ( 1-1 ), l’Iran, bien qu’invaincu, a échoué de peu à se qualifier pour la phase à élimination directe, à la différence de buts.

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Auteur de quinze arrêts au total lors de la Coupe du monde, Beiranvand avait déjà été nommé en 2019, mais avait alors dû laisser le trophée au Qatari Akram Afif.

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En devançant ses concurrents saoudiens Feras Al-Brikan et Salem Al-Dawsari, Beiranvand devient, lors de la 30e édition de la cérémonie, le premier Iranien à remporter le prix depuis Ali Karimi en 2004.

Outre Beiranvand et Karimi, Khodadad Azizi (1996), Ali Daei (1999) et Mehdi Mahdavikia (2003) avaient eux aussi remporté cette distinction individuelle pour l’Iran. Beiranvand n’est par ailleurs que le deuxième gardien de l’histoire à avoir été nommé pour ce prix, après le Saoudien Mohamed Al-Deayea en 1996.

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Beiranvand connaît également une année impressionnante en club. Il a notamment aidé le Tractor FC à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’AFC en gardant sa cage inviolée lors de cinq de ses neuf rencontres. Le club a ainsi égalé sa meilleure performance dans la plus grande compétition de clubs d’Asie.

Sur la scène nationale, le Mur de Perse n’a manqué que trois matches du Tractor, deuxième derrière l’Esteghlal FC dans un championnat interrompu prématurément par la guerre. Depuis octobre de cette année, l’international aux 90 sélections garde les buts du Fajr Sepasi Shiraz.