L'AEK Athènes a concédé une défaite surprise face à son rival le Panathinaïkos sur le score de deux buts à zéro, lors du derby qui a opposé les deux équipes ce dimanche. Il s'agit de sa première défaite de la saison en championnat grec, avant un test européen difficile face au Real Madrid, mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Cette défaite est survenue à un moment délicat pour le club grec, qui abordait la rencontre avec un moral élevé après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat national. Mais il n'est pas parvenu à poursuivre sa série de résultats positifs, voyant son total de points figé et l'écart avec le Panathinaïkos se creuser à 7 points.

Les hôtes n'ont laissé aucun répit à leur adversaire, après qu'Andreas Tetey a ouvert le score dès la première minute de jeu, plaçant l'AEK Athènes sous une pression précoce, avant que Santiago Andino ne double l'avance d'un deuxième but en début de seconde période, compliquant davantage la tâche de l'équipe visiteuse en quête d'un retour.

L'AEK Athènes a tenté de réduire l'écart et de revenir dans la partie, se créant quelques occasions qu'il aurait pu exploiter pour changer le cours du match, mais il n'a pas réussi à les concrétiser, malgré les vingt dernières minutes disputées en supériorité numérique, pour finalement s'incliner sur une défaite douloureuse face à son rival historique.

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Ce résultat place l'AEK Athènes devant un grand défi pour retrouver rapidement son équilibre, car il ne dispose pas de beaucoup de temps pour corriger ses erreurs avant de recevoir le Real Madrid, lors d'une rencontre qui exige davantage de concentration et de discipline, d'autant que le club madrilène aborde ce match avec l'ambition de poursuivre sa série de victoires, ce qui rend la tâche des hôtes encore plus difficile après leur chute dans le derby.