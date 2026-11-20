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Ce n'était pas une victoire ordinaire, mais une véritable démonstration de force, une déclaration de guerre footballistique avant ce rendez-vous historique. À quelques jours de recevoir le FC Barcelone en Ligue des champions, le club azerbaïdjanais de Sabah a livré un récital offensif en écrasant Sumgayit 5-1. Il conserve ainsi la tête du championnat d'Azerbaïdjan et adresse un sérieux avertissement au géant catalan.

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Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », la visite historique du FC Barcelone à Bakou mercredi prochain, dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des champions, exige une préparation particulière de la part de Sabah, qui recevra la rencontre, à commencer par une longue période de repos. Le leader du championnat azerbaïdjanais a ainsi déplacé au vendredi son match à domicile contre Sumgayit, et s'est imposé largement au stade Mehdi-Huseynzade.

Dès le coup d'envoi, Sabah a pris le contrôle total de la rencontre, sans jamais laisser à son adversaire la moindre chance de revenir. Sa supériorité s'est traduite par cinq buts, au point que le but de Cédric Badolo à la 30e minute pour l'équipe hôte a semblé anecdotique.

Les buts de Sabah ont été inscrits par Zander Sibferina (21e), Ivan Lepinjica (42e), Tymoteusz Puchacz (55e), Aleksei Isaev (66e) et Khayal Aliyev (75e), dans un festival offensif qui a confirmé la grande puissance de feu de l'équipe avant d'affronter le FC Barcelone.

La tâche de Sumgayit s'est encore compliquée après l'expulsion de Lucas Black par l'arbitre Elvin Bayramov à la demi-heure de jeu en première période. Réduite à dix pendant la majeure partie du match, l'équipe n'a pas pu suivre le rythme élevé imposé par Sabah.

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Grâce à ce succès, Sabah a signé sa septième victoire en onze matchs, pour une seule défaite, et reste en tête du classement avec 24 points, à égalité avec Neftchi. L'équipe a marqué 27 buts et n'en a encaissé que sept, des statistiques remarquables pour un club qui dispute sa toute première Ligue des champions.

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Après la rencontre, l'entraîneur de Sabah, Valdas Dambrauskas, a tenu des propos empreints de confiance et d'ambition : « Nous allons essayer d'écrire l'une de ces belles histoires lors du match contre Barcelone. La Ligue des champions existe pour qu'on en profite. »

Le technicien a ajouté que son équipe n'aborderait pas la rencontre en victime, mais comme une formation qui veut écrire l'histoire et prouver que le football ne se soucie pas des grands noms, mais de l'état d'esprit et de la combativité sur le terrain.

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Sabah quittera son stade, la Bank Respublika Arena et ses 8 700 places, pour le stade olympique de Bakou, d'une capacité de 68 700 spectateurs, un choix qui reflète l'ampleur de l'événement historique qui attend le club et ses supporters.

Pour Sabah, affronter le FC Barcelone n'est pas un simple match de phase de groupes, mais l'occasion d'une vie d'écrire une histoire inoubliable et de prouver que ce club en pleine ascension est capable de rivaliser avec les grands, même face à l'un des plus grands clubs du monde.

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Quant au FC Barcelone, le message est clair : Sabah abordera la rencontre avec un moral au beau fixe, une victoire 5-1 en poche, la première place du championnat, un entraîneur qui ne craint personne et un public qui remplira le stade olympique jusqu'au dernier siège, en quête d'une soirée historique qui pourrait rester gravée pendant de longues années dans la mémoire du football européen.