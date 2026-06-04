L’adversaire des Néerlandais dans la Coupe du monde s’envole vers les États-Unis avec un goût très amer

Tout comme les Pays-Bas, la Suède a conclu sa préparation à la Coupe du monde par un match nul 2-2 face à la Grèce à Solna. Les Scandinaves ont pourtant mené au score avant de concéder l’égalisation dans les ultimes secondes. Avec ce résultat mitigé, l’équipe de Graham Potter prend la direction des États-Unis avec un léger goût d’inachevé.

Contrairement au précédent match amical contre la Norvège (défaite 3-1), les stars suédoises Alexander Isak et Viktor Gyökeres étaient bien titulaires. Le duo d’attaquants, probablement aligné également au Mondial, a cédé sa place à la 62^e minute.

Pourtant, les Scandinaves ont longtemps buté sur des Grecs bien organisés à la Strawberry Arena de Solna. Après seulement dix minutes, Christos Tzolis, calme, servait Kostas Tsimikas, dont une frappe du droit, pied pourtant moins habile, terminait dans la lucarne.

Après une demi-heure de jeu, Gyökeres a pourtant manqué une occasion en or : seul face au gardien Konstantinos Tzolakis, l’attaquant d’Arsenal a tenté une passe au lieu de frapper, un choix surprenant qui a provoqué la frustration dans les tribunes.

De l’autre côté, la Grèce se montrait tout aussi menaçante : Dimitrios Kourbelis et Vangelis Pavlidis touchaient les montants, tandis que Tzolis voyait son tir frôler le poteau.

À la 53^e minute, l’égalisation est enfin intervenue : le coup franc de Gyökeres a été dévié par Pavlidis, surprenant Tzolakis (1-1). Ce but a redonné un second souffle à la formation de Potter. La Grèce a été repoussée et, à l’heure de jeu, Gustaf Nilsson a conclu un mouvement collectif pour inscrire le 2-1.

La victoire semblait acquise, mais, dans l’ultime action, la Grèce a égalisé : Georgios Masouras a asséné un coup de grâce aux Suédois en fixant le score à 2-2. Samedi 20 juin, les Pays-Bas défieront la Suède lors du deuxième match de groupe.