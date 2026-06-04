Tout comme les Pays-Bas, la Suède a concédé un match nul 2-2 sur la pelouse de la Grèce, à Solna, lors de son ultime sortie avant la Coupe du monde. Un but grec inscrit dans les arrêts de jeu a privé les Scandinaves d’une victoire qui leur tendait les bras. Avec ce résultat mitigé, la sélection de Graham Potter s’envole donc pour les États-Unis en laissant planer un léger goût d’inachevé.

Contrairement au précédent match amical face à la Norvège (défaite 3-1), les stars suédoises Alexander Isak et Viktor Gyökeres étaient bien titulaires. Le duo d’attaquants, probablement aligné également au Mondial, a cédé sa place à la 62e minute.

Pourtant, les Scandinaves ont longtemps buté sur des Grecs bien organisés à la Strawberry Arena de Solna. Après seulement dix minutes, Christos Tzolis, calme, servait Kostas Tsimikas, dont une frappe du droit, pied pourtant moins fort, terminait dans la lucarne.

Après une demi-heure de jeu, Gyökeres a pourtant manqué l’occasion d’égaliser : seul face au gardien Konstantinos Tzolakis, l’attaquant d’Arsenal a tenté une passe au lieu de frapper, un choix surprenant qui a provoqué la frustration dans les tribunes.

De l’autre côté, la Grèce se montrait tout aussi dangereuse. La Suède pouvait donc s’estimer heureuse que les dégâts ne s’aggravent pas. Dimitrios Kourbelis et Vangelis Pavlidis ont tous deux touché le poteau, tandis que Tzolis a vu son tir passer tout près du poteau.

À la 53^e minute, l’égalisation est enfin tombée : le coup franc de Gyökeres a été dévié par Pavlidis, laissant Tzolakis sans réaction : 1-1. Ce but a redonné un second souffle à la formation de Potter. La Grèce a été repoussée et, au milieu de la seconde période, Gustaf Nilsson a inscrit le 2-1.

La victoire semblait acquise, mais, dans l’ultime action, la Grèce a refait surface : Georgios Masouras a asséné un coup de massue aux Suédois en fixant le score à 2-2. Samedi 20 juin, la sélection néerlandaise défiera la Suède lors du deuxième match de groupe.