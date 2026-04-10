L'ADO Den Haag est sacré champion de la KKD, mais ne recevra pas encore le trophée, pour une raison pour le moins inattendue

Vendredi soir, l'ADO Den Haag a été sacré champion de la Keuken Kampioen Divisie sans même jouer. Le SC Cambuur n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul 1-1 contre le FC Den Bosch, ce qui rend les Haguenois désormais inatteignables au classement.

Dimanche, l’ADO sera bien en lice sur la pelouse du FC Dordrecht, mais il ne soulevera pas encore le trophée. La municipalité de Dordrecht a tranché vendredi, en accord avec le club et les forces de l’ordre : « Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité », précise le communiqué.

Le club rouge et blanc préfère toutefois voir le verre à moitié plein : il soulevera officiellement le trophée lors de la réception du RKC Waalwijk, son prochain match à domicile. « Même si nous aurions bien sûr aimé recevoir le trophée dès l'obtention du titre, cette situation offre également une belle occasion de vivre ce moment spécial avec le plus grand nombre possible de supporters dans notre propre stade », indique le club.

FC Den Bosch - SC Cambuur : 1-1

Les joueurs de Henk de Jong pensaient rapidement prendre les devants, mais Mark Diemers a manqué un penalty, brillamment repoussé par Pepijn van de Merbel.

Le score est resté bloqué un long moment, mais en seconde période, Den Bosch a pris l’ascendant. Jack de Vries concluait une belle action. Les Frisons se retrouvaient alors dos au mur, mais ils ne parvenaient pas à inverser la tendance. Diemers réduisait bien le score 1-1 d’un deuxième penalty, en vain pour Cambuur. ADO était ainsi officiellement sacré champion.

FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 1-3

Le Roda JC a démarré sur les chapeaux de roue et menait déjà au score après une minute. Anthony van den Hurk a parfaitement conclu un centre. La joie des Limbourgeois n'a toutefois pas duré longtemps, car dès la sixième minute, Clint Essers a égalisé. Mais Roda a finalement encaissé les trois points : Van den Hurk a transformé un penalty en seconde période et Joey Müller a fixé le score à 1-3.

RKC Waalwijk - FC Emmen 5-0

Tim van der Leij a ouvert le score pour le RKC Waalwijk après un peu plus d’un quart d’heure de jeu, profitant d’un centre précis et rasant de Denilho Cleonise. Quelques minutes plus tard, Harrie Kuster a doublé l’avance en marquant pour le RKC pour la septième rencontre consécutive. Le sort de la rencontre était scellé à vingt minutes du terme : un coup franc dévié de Juan Familia-Castillo s’est envolé dans le coin gauche. En temps additionnel, Ryan Fage puis de nouveau Tim van der Leij ont porté le score à 5-0. Une soirée parfaite pour les hommes de Waalwijk sur leur pelouse.

MVV Maastricht - Helmond Sport 0-0

La plus grosse occasion de la première période est revenue à Onesime Zimuangana, dont la tentative n’a toutefois pas trouvé le cadre pour Helmond Sport. Les deux équipes ont tenté leur chance sans véritablement emballer la rencontre au stade De Geusselt. La rencontre a été brièvement interrompue après la mi-temps en raison de feux d’artifice et de fusées tirés pour célébrer le 50^e anniversaire du noyau dur du MVV, contraignant les joueurs à regagner les vestiaires. Après dix minutes d’arrêt, la partie a repris, mais la fin de match n’a pas permis de désigner un vainqueur à Maastricht.