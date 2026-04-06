L'ADO Den Haag est champion de facto après un nouveau match nul du SC Cambuur ; Vitesse espère une quatrième phase

L'ADO Den Haag devra encore patienter un peu avant de remporter le titre de champion de la Keuken Kampioen Divisie. Le leader s'est certes imposé de manière convaincante 4-0 face au FC Eindhoven, mais le SC Cambuur a pris un point contre le FC Dordrecht (1-1), ce qui fait que la course au titre n'est pas encore officiellement décidée. À trois journées de la fin, l'écart entre le premier et le deuxième est de 9 points. Par ailleurs, Willem II et Vitesse ont également fait bonne figure dans la course à la quatrième place.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 4-0

Le titre de champion de la KKD aurait pu être décerné dès lundi soir, en théorie. Pour cela, l'ADO devait s'imposer face au FC Eindhoven et le Cambuur s'incliner face au FC Dordrecht. Les joueurs de La Haye ont en tout cas fait ce qu'ils devaient faire : après une occasion manquée d'Evan Rottier, Daryl van Mieghem a ouvert le score en moins d'une demi-heure. En deuxième mi-temps, le leader a donné une suite à la partie comme il se doit. Sa domination écrasante s'est traduite par une victoire 4-0 grâce à Steven van der Sloot (sur corner), Jesse Bal (de la tête) et Nigel Thomas.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-1

L'équipe de Henk de Jong a dominé la rencontre, même s'il a fallu attendre la 64e minute pour voir le 1-0 s'afficher au tableau d'affichage. Le capitaine Mark Diemers a vu sa frappe lointaine disparaître dans la lucarne. Cambuur semblait en passe de remporter les trois points, mais Stéphano Carrillo en a décidé autrement. Il a marqué sur un corner, profitant d'un travail médiocre du gardien et de la défense frisonne. Les aspirations au titre, pour autant qu'il y en ait eu, peuvent définitivement être mises au placard à Leeuwarden.

Roda JC Kerkrade - Willem II 0-1

Willem II avait vu Almere City s'incliner plus tôt dans la journée et les Tilbourgeois pouvaient donc faire une bonne affaire lors de la quatrième journée. C'est ce qui s'est produit. Après 18 minutes, Roda JC n'a pas réussi à dégager le ballon et Nick Doodeman a fini par le pousser au fond des filets : 0-1. Dans un match par ailleurs peu spectaculaire et pauvre en occasions, Willem II a tenu bon.

De Graafschap - Jong AZ 5-0

De Graafschap a connu un après-midi relativement facile au Vijverberg. Reuven Niemeijer a été le grand homme du côté des Superboeren. Il a ouvert le score dès la première mi-temps, mais après l'expulsion de Rio Robbemond, le suspense a complètement disparu. Niemeijer a complété son triplé et Stijn Bultman ainsi que Kyano Kwint ont également fait grimper le score : 5-0.

Vitesse - Jong Ajax 6-1

Adam Tahaui a ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps d'une frappe puissante près de la ligne de touche. Nino Zonneveld, qui venait d'entrer en jeu, a doublé l'avance de Vitesse peu après. Après la pause, Zonneveld a remis les choses en ordre en marquant, suite à un magnifique talonnade de Naoufal Bannis. Tijn Peters a répliqué pour le Jong Ajax avec un joli coup de tête précis. Pas de panique cependant chez Vitesse, où Bannis a conclu une attaque fluide et où Valon Zumberi et Mathijs Marschalk ont porté le score à 6-1.

FC Emmen - MVV Maastricht 2-1

Freddy Quispel a donné l'avantage au FC Emmen, après un excellent travail préparatoire de son coéquipier Romano Postema. Sorti de nulle part, Jael Pawirodihardjo a égalisé pour le MVV Maastricht. Postema, meilleur buteur de la Keuken Kampioen Divisie avec 21 buts, a redonné l'avantage à Emmen à la 55e minute. Peu après, un coup dur est survenu, car Quispel a dû quitter le terrain après avoir reçu un deuxième carton jaune, et donc un carton rouge, suite à un tacle violent. Malgré cette infériorité numérique, Emmen a réussi à conserver son maigre avantage jusqu'au coup de sifflet final.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 3-1

Rafik El Arguioui a donné l'avantage au Jong FC Utrecht dès la 7e minute. Le TOP Oss s'est ressaisi et a égalisé peu après la pause, grâce à un but de Tijmen Wildeboer (1-1). La lanterne rouge a senti le sang et a pris l'avantage 2-1 après près d'une heure de jeu. Leonel Miguel a marqué de la tête sur un corner. L'équipe locale a continué sur sa lancée et c'est Mauresmo Hinoke qui a fait mouche au second poteau. Victoire donc finalement pour le TOP Oss après un début difficile. Jong PSV - VVV-Venlo 1-0

Jong PSV - VVV-Venlo 1-0

Le VVV-Venlo a démarré en force, même si Dean Zandbergen a manqué deux occasions franches. C'est finalement le Jong PSV qui a ouvert le score à la 52e minute. Un centre venu de la droite a été repris de la tête par Austyn Jones. Le VVV a bien tenté sa chance dans les dernières minutes à De Herdgang, mais les visiteurs limbourgeois n'ont pas pu éviter la défaite.