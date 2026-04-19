Selon Fabrizio Romano, l'ADO Den Haag s'est positionné en pole position pour recruter Jayden Braaf, attaquant libre de tout contrat.

L’ADO n’est toutefois pas seul sur ce dossier : le CF Cádiz et le Portsmouth FC suivent également le joueur libre de tout contrat.

Formé aux Pays-Bas chez l’Ajax et le PSV, Braaf avait rejoint à seize ans l’académie de Manchester City.

Avec les U23 des Citizens, il a brillé, inscrivant 12 buts en 24 rencontres, mais il n’a pas réussi à percer chez les professionnels. Manchester City l’a alors prêté à l’Udinese.

En Italie, il n’a disputé que quatre matchs sans parvenir à convaincre. De retour à Manchester City, des tensions l’ont poussé à partir.

Après des passages au Borussia Dortmund, à Hellas Vérone, au Fortuna Sittard et à Salernitana, il s’est retrouvé sans club l’été dernier. ADO souhaite désormais lui offrir l’opportunité de se relancer en Eredivisie.







