L'addiction de Mourinho est de retour : les plaintes contre les arbitres sont-elles devenues un paravent pour masquer l'échec du Real Madrid ?

Le célèbre journaliste espagnol Manu Carreño n'a pas hésité à adresser l'une des critiques les plus sévères à José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, depuis son retour sur le devant de la scène, en accusant le technicien portugais d'utiliser le prétexte de l'arbitrage pour masquer l'échec sportif de son équipe, lui lançant sur un ton tranchant : « Ton équipe ne joue pas au football, et ce n'est pas la faute des arbitres. »

Dans une attaque au vitriol sur les ondes de la radio « Cadena SER », Carreño s'est interrogé sur l'addiction de Mourinho aux plaintes contre les arbitres, estimant que ce refrain est devenu un sujet récurrent et lassant tout au long de sa carrière, avec différentes équipes et dans différentes compétitions, et qu'il ne peut expliquer les véritables problèmes dont souffrent ses équipes sur le terrain.

Carreño a affirmé que l'obsession de Mourinho pour le sifflet n'est pas liée au seul Real Madrid, mais qu'il s'agit d'un trait qui a accompagné sa personnalité partout où il est passé : « Mourinho est quelqu'un qui considère que les arbitres sont contre lui personnellement, et non contre le Real Madrid. Il pensait qu'ils étaient contre lui lorsqu'il était à Porto, à Chelsea et à l'Inter Milan. »

Le journaliste espagnol a ajouté que cette attitude s'est répétée à chaque étape de la carrière de l'entraîneur, que ce soit en Premier League, en Italie, et même lors de ses dernières périodes en Turquie et au Portugal.

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Carreño a ironisé sur les plaintes répétées de Mourinho : « Il vaut la peine de revoir la définition d'un arbitre. L'arbitre est un juge sportif, et en football, il semble toujours partial en faveur des équipes qui affrontent Mourinho. Voilà, en résumé, la définition de l'arbitre. »

Carreño a passé en revue le long passif de différends de l'entraîneur portugais, de Chelsea et Manchester United à l'Inter Milan, à l'AS Rome et à Fenerbahçe, soulignant qu'à chaque fois il utilisait l'argument du sentiment d'injustice arbitrale comme arme pour se défendre.





Carreño a rappelé le dernier épisode de ce feuilleton, après le match entre Benfica et le Real Madrid en Ligue des champions, lorsque Mourinho a prétendu que certains joueurs du Real Madrid bénéficiaient d'une protection particulière contre les cartons jaunes.

Carreño a rapporté la déclaration polémique de Mourinho, qui avait affirmé : « J'ai été expulsé parce que j'ai dit quelque chose de très clair : l'arbitre avait une feuille sur laquelle il était écrit : "Tchouaméni, Carreras et Huijsen ne méritent pas de carton jaune". »

Carreño a estimé que ces déclarations ne sont rien d'autre qu'une stratégie à peine voilée pour détourner les regards du cœur du problème et mettre publiquement en doute l'intégrité des arbitres.

Le journaliste espagnol a conclu son attaque en se concentrant sur les performances sportives du Real Madrid, avertissant que la polémique arbitrale risque d'avoir un impact négatif sur le véritable débat autour du rendement de l'équipe.

Il a déclaré : « La question est de savoir si les supporters et les joueurs vont croire ce récit de Mourinho tout au long de la saison. Parce que l'équipe ne propose toujours aucun type de football. Et je ne pense pas que ce soit la faute des arbitres. »

Carreño a souligné qu'il faut séparer les deux dossiers : d'un côté, la tension arbitrale actuelle qui entoure le Real Madrid et qu'a enflammée l'affaire Negreira ; de l'autre, un débat sportif qui ne peut être ignoré au sujet d'une équipe qui ne propose pas de football.

Il a averti : « Tout cela comporte un risque, ou constitue peut-être une stratégie délibérée, pour détourner l'attention des performances de l'équipe vers le match lui-même », soulignant que les plaintes de Mourinho font partie intégrante de sa personnalité footballistique et ne changeront pas avec son retour au Real Madrid.