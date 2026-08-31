L’AD révèle une grande nouvelle sur l’avenir de Youri Baas à l’Ajax

Youri Baas devrait vraisemblablement rester aux Pays-Bas. L’Ajax et le FC Porto ont interrompu les négociations autour d’un transfert du défenseur central, rapporte l’Algemeen Dagblad ce lundi.

Jusqu’à tard dimanche soir, différentes options d’achat ont été discutées par les deux parties, mais aucune n’était satisfaisante pour l’Ajax. Le FC Porto a alors décidé de mettre fin aux négociations.

En raison des discussions avec Porto, Baas a débuté sur le banc dimanche contre Telstar. « Je ne sais pas ce qui va se passer. Il se peut qu’il quitte l’Ajax, mais si cela ne tenait qu’à moi, il resterait. Youri a l’ADN de l’Ajax », a déclaré l’entraîneur Míchel après la victoire 0-4.

Baas ne rejoindra donc pas le Porto de l’ancien entraîneur de l’Ajax Francesco Farioli, tandis que l’intérêt de l’Eintracht Francfort s’est également refroidi. Des sources proches du défenseur estiment qu’il est exclu que Baas parte finalement lors de la dernière phase du mercato.

L’Ajax est prêt à laisser partir Baas en cas d’offre adéquate, comme cela a été révélé la semaine dernière. Le défenseur de 23 ans joue jusqu’ici un rôle plus modeste cette saison que lors des deux précédentes, au cours desquelles il était l’un des cadres de l’Ajax.

En Europe, l’entraîneur Míchel Sánchez lui préfère à chaque fois Daley Blind. Le développement de Dies Janse entre également en ligne de compte dans la situation de Baas. L’Ajax voit en Janse, titulaire dimanche contre Telstar, un grand talent.

Le contrat de Baas avec l’Ajax court jusqu’à la mi-2028. Le joueur lui-même n’a pas encore réagi à l’échec des négociations avec Porto.