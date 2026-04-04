L'AD est impitoyable : « L'Ajax dispose-t-il vraiment d'un service de recrutement ? Seule une acquisition sur quarante est une réussite »

La politique de recrutement de l'Ajax est en train d'échouer de manière structurelle, affirme Johan Inan dans une analyse approfondie publiée dans l'Algemeen Dagblad. Il tire cette conclusion d'un constat douloureux : parmi les quatre grosses recrues de l'été dernier, aucune n'était titulaire lors de la dernière journée de championnat contre Feyenoord (1-1).

Il fait ici référence à Oscar Gloukh, Kasper Dolberg, Ko Itakura et Raúl Moro. Ce dernier a d'ailleurs déjà quitté le club l'hiver dernier pour rejoindre Osasuna. Selon Inan, plusieurs raisons expliquent l'échec de la politique de transfert de l'Ajax.

La première est la nomination de dirigeants inexpérimentés. « L'Ajax a confié les rênes à des candidats qui n'avaient jamais constitué une équipe équilibrée valant des centaines de millions », explique Inan en faisant référence à Klaas-Jan Huntelaar, Gerry Hamstra, Sven Mislintat et Alex Kroes.

Au total, sous leur direction, quarante joueurs ont été recrutés à Amsterdam, dont un seul peut réellement être qualifié de « coup de maître » : Jordan Henderson. Ironiquement, celui-ci est issu de l’initiative de Kelvin de Lang, qui a temporairement assumé les fonctions de directeur technique après le départ de Mislintat et l’absence de Huntelaar.

Les troubles administratifs ont également été à l’origine de l’échec de la politique menée. « Un manque de vision, de structure, de leadership et de supervision a accru le risque d’initiatives individuelles. En raison des nombreux changements au sein de la direction technique, aucune ligne directrice claire n’a jamais été visible dans la politique de recrutement. Le club ne disposait pas d’un plan directeur sous la forme d’un plan stratégique technique, avec une analyse du style de jeu et des profils spécifiques. »

« Les personnes concernées citent également l’argent comme un facteur important de l’échec de la politique de recrutement. Au cours des deux premières années, l’Ajax pouvait dépenser sans compter, mais ces dernières années, il a fallu se serrer la ceinture », poursuit l’AD, qui considère enfin que le rôle des entraîneurs de l’Ajax a également joué un rôle important dans cette chute.

« À l’Ajax, Steijn se plaignait de la politique de recrutement solitaire de Mislintat, et Farioli n’était pas toujours satisfait des recrues de Kroes et Beuker. Mais ce que toutes ces années ont également démontré, c’est qu’un entraîneur capable d’évaluer correctement l’effectif peut limiter le nombre de ratés. Sous Farioli, aucune des recrues récentes n’a déçu. »

« Edvardsen, qui ne joue pratiquement plus aujourd’hui, a été rentable. Weghorst et Klaassen ont été de véritables pépites, tandis que Josip Sutalo et Anton Gaaei, qui étaient encore des ratés sous Steijn, sont soudainement apparus comme des recrues réussies. L’été dernier, l’Ajax a tout juste réussi à recruter quatre joueurs à plus de 10 millions d’euros. Trois entraîneurs n’ont pas réussi à les faire jouer, en partie à cause de blessures. L’Ajax dispose-t-il donc d’un service de recrutement ? Celui-ci a été davantage sollicité pour certains joueurs que pour d’autres. »