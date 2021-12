L'acteur de Spider-man Tom Holland révèle le refus de Mbappé de rejoindre Tottenham

Kylian Mbappé a plusieurs options à considérer à l'approche de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais le vainqueur de la Coupe du monde a déjà repoussé l'appel de la star de Spider-Man, Tom Holland, à rejoindre Tottenham.

En l'état actuel des choses, l'international français de 22 ans devrait être libre à l'été 2022, si aucun nouveau contrat n'est conclu au Parc des Princes.

Des clubs européens de premier plan espèrent entamer des discussions dès janvier, le Real Madrid, géant de la Liga, devant mener la charge, mais il semble y avoir peu de chances qu'une icône mondiale se rende au nord de Londres.

L'acteur Holland, né à Londres, qui joue dans le prochain blockbuster de Marvel "Spider-Man : No Way Home", a révélé qu'il a été snobé lorsqu'il a tenté de convaincre Mbappé de signer dans son équipe favorite lors de la récente cérémonie du Ballon d'Or à Paris.

Il a déclaré à LADbible : "On est allé à la [cérémonie] du Ballon d'Or l'autre jour et on a rencontré Messi, c'était fou.

"Nous avons rencontré Mbappé, j'ai en fait demandé à Mbappé 'hey, ravi de te rencontrer', et il était vraiment amical. Et j'ai dit 'mon pote, tu dois venir à Tottenham', et il a éclaté de rire."

Mbappe a été filmé en train de dire à Holland qu'il serait "impossible" pour lui de se lier avec les Spurs, mais il a de grandes décisions à prendre sur son avenir.

Il y a de fortes chances qu'il soit sur le départ l'année prochaine, le PSG n'ayant pas réussi jusqu'à présent à trouver de nouvelles conditions pour l'un des talents les plus recherchés de la planète.

Le PS risque fort de voir l'un de ses joueurs vedettes lui échapper. Le Real n'a pas caché son désir de faire venir un joueur qu'il attend depuis longtemps, après avoir vu une approche très coûteuse repoussée à l'été 2021, et reste confiant qu'il peut ajouter un autre "Galactico" à ses rangs.

Les Spurs, quant à eux, devront porter leur attention ailleurs, alors que l'on se demande toujours combien de temps Harry Kane restera au Tottenham Hotspur Stadium. Antonio Conte est actuellement lié à l'attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, qui est très demandé.