Dans un entretien hors du commun mêlant légèreté et le calme qui le caractérise sur le terrain, Pau Cubarsí, défenseur du Barça, a dévoilé les coulisses des dernières heures avant le Clásico, et a évoqué Messi, la finale de la Coupe du monde ainsi que sa vie privée d'adolescent évoluant sous la pression de la célébrité.

Le Barça, leader du classement de la Liga, reçoit dimanche prochain son éternel rival, le Real Madrid, troisième, au stade Camp Nou, dans le cadre de la 10e journée du championnat d'Espagne.

Un accord cocasse avant le Clásico

Cubarsí a entamé son propos sur la chaîne DAZN par une situation cocasse à propos de ce qui se passera après le Clásico, déclarant : « J'espère que nous nous reverrons après une victoire, et que nous échangerons une belle accolade. »

L'intervieweur a alors répliqué en proposant : « Si le Barça gagne, on s'embrasse, si cela se termine par un nul, on se serre la main, et s'il perd, on se contente de se saluer de loin », ce à quoi Cubarsí a répondu en riant : « Ça me va bien, mais j'attends l'accolade ! »

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Et lorsqu'on lui a demandé s'il voulait s'entraîner à l'accolade maintenant, il a dit : « Comme ça, avec une tape dans le dos, n'est-ce pas ? Si on gagne, on fera tout cela. » Avant que la plaisanterie ne se transforme en promesse de but, lorsque l'intervieweur a lancé : « Si tu marques un but dans le Clásico, ne me demande pas ce que je ferai ! »

Cubarsí a rétorqué : « Très bien, je vais sauter et courir vers toi ! », et l'intervieweur de conclure : « Si tu marques un but, tu devras au moins m'offrir une PlayStation ! », ce à quoi le défenseur a répondu : « D'accord, marché conclu ! »

Messi, le rêve sans fin

Interrogé sur ce qu'il ressent lorsqu'il entend le nom de Messi ou se rappelle qu'il marche dans les mêmes lieux où celui-ci évoluait, Cubarsí a dit, ému : « Lorsqu'on évoque le nom de Messi, je pense que n'importe quelle personne qui supporte le Barça ou qui aime le football voit resurgir des souvenirs incroyables, en raison de tout ce qu'il a apporté à ce club et au football en général. »

Et d'ajouter : « La vérité, c'est qu'il est regrettable que les années de sa carrière footballistique touchent à leur fin, car j'aurais souhaité qu'il puisse jouer pour toujours afin que nous continuions à profiter de lui. Je suis extrêmement reconnaissant qu'il ait porté le maillot du Barça. »

Il a soutenu l'idée d'organiser un match d'adieu pour Messi au Camp Nou, comme il l'a fait avec les supporters de l'Argentine, affirmant : « Oui, ce serait quelque chose de très beau. Il mérite l'organisation d'un match hommage en reconnaissance de tout ce qu'il nous a apporté. »

Un message avant le Clásico et la confrontation face à Paris

À propos des heures précédant le Clásico, il a dit : « Nous sommes sereins actuellement, et nous savons bien ce que nous devons faire, nous sommes conscients de nos points forts, de la bonne période que nous traversons, ainsi que des petits détails qu'il nous reste à améliorer. »

Il a poursuivi : « Nous avons des idées très claires concernant ce match, et nous savons que si nous appliquons bien ce que nous voulons, nous pouvons obtenir un résultat formidable. Nous donnerons tout ce que nous avons sur notre terrain et devant nos supporters. »

Au sujet du début de saison et de la défaite face au Paris Saint-Germain, il a expliqué : « Nous avons entamé la saison de très belle manière. Il est vrai que le moral a peut-être un peu baissé après la défaite face à Paris, mais nous devons continuer de la même façon. »

Il a ajouté : « C'était une confrontation entre les deux meilleures équipes à ce moment-là, et parmi les deux équipes qui jouent au rythme le plus élevé. C'était un match solide et très équilibré, et au final il nous a échappé à cause de petits détails, mais nous en sommes aussi sortis avec de nombreux points positifs. »

Et à propos de la philosophie de défense haute qui fait la réputation du Barça : « C'est la philosophie que l'entraîneur nous a transmise depuis le début, et nous devons nous y tenir jusqu'au bout. Nous devons presser les adversaires avec une très grande férocité dans les zones avancées, et ne pas leur permettre de jouer tranquillement. »

Cubarsí a conclu ses déclarations en disant : « C'est une manière de jouer singulière, peut-être un peu compliquée dans certaines situations, mais lorsque tu as confiance en tes coéquipiers présents à tes côtés, et que vous avez des idées très claires, alors les choses se déroulent bien. »



