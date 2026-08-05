Le Real Madrid s'est rapproché, plus que jamais, de la conclusion du transfert de l'ailier ivoirien Yan Diomandé, en provenance du RB Leipzig, dans le cadre du mercato estival en cours.

À ce sujet, le journaliste allemand Florian Plettenberg, correspondant du réseau « Sky Sport - Allemagne », a écrit ce mercredi, sur son compte de la plateforme « X » : « Grande avancée ! Le Real Madrid et le RB Leipzig sont sur le point de finaliser le transfert de Yan Diomandé. »

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Il a ajouté : « Détails exclusifs : le montant garanti de l'opération s'élève à 125 millions d'euros. Avec l'ajout des bonus réalistes, la valeur devrait grimper à 135 millions d'euros, tandis que le montant total pourrait atteindre 140 millions d'euros, si tous les bonus liés à des conditions difficiles à réaliser sont atteints. »

Il a poursuivi : « Leganés (son ancien club) percevra environ 5 % des bénéfices du transfert du joueur, et ce conformément à l'accord conclu entre les parties. Il ne reste plus que les dernières formalités, avant la finalisation officielle de l'opération. »

Diomandé a brillé avec le RB Leipzig la saison dernière, et il a également livré une prestation remarquable sous le maillot de la sélection de la Côte d'Ivoire, lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et du Mondial 2026.



