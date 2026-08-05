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Muhammad Sharaf Eldeen

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L'accord est trouvé : tous les détails du transfert de Diomandé au Real Madrid

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Les négociations ont duré plusieurs jours

Le Real Madrid s'est rapproché, plus que jamais, de la conclusion du transfert de l'ailier ivoirien Yan Diomandé, en provenance du RB Leipzig, dans le cadre du mercato estival en cours.

À ce sujet, le journaliste allemand Florian Plettenberg, correspondant du réseau « Sky Sport - Allemagne », a écrit ce mercredi, sur son compte de la plateforme « X » : « Grande avancée ! Le Real Madrid et le RB Leipzig sont sur le point de finaliser le transfert de Yan Diomandé. »

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Il a ajouté : « Détails exclusifs : le montant garanti de l'opération s'élève à 125 millions d'euros. Avec l'ajout des bonus réalistes, la valeur devrait grimper à 135 millions d'euros, tandis que le montant total pourrait atteindre 140 millions d'euros, si tous les bonus liés à des conditions difficiles à réaliser sont atteints. »

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Il a poursuivi : « Leganés (son ancien club) percevra environ 5 % des bénéfices du transfert du joueur, et ce conformément à l'accord conclu entre les parties. Il ne reste plus que les dernières formalités, avant la finalisation officielle de l'opération. »

Diomandé a brillé avec le RB Leipzig la saison dernière, et il a également livré une prestation remarquable sous le maillot de la sélection de la Côte d'Ivoire, lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 et du Mondial 2026.


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