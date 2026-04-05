L'accord est conclu... Zidane réalise son rêve après des années d'attente

Le compte à rebours a commencé pour le retour de Zinedine Zidane, l'ancien entraîneur du Real Madrid, dans le monde du football à la tête de l'équipe de France, un poste dont « Zizou » a toujours rêvé et pour lequel il a refusé de nombreuses offres.

Zidane devrait succéder à Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, qui a annoncé son départ des « Bleus » il y a plusieurs mois, la Coupe du monde 2026 marquant sa dernière apparition à la tête de l'équipe.

Des informations précédentes avaient révélé les démarches entreprises par l'ancien entraîneur du Real Madrid, indiquant que son retour à l'entraînement, cette fois-ci à la tête d'une équipe nationale, était désormais une affaire conclue.

Lire aussi :

Simeone contredit Flick : l'image est claire... nous attendons l'explication

Vidéo : en présence de Ronaldo... Messi marque de sa tête lors d'un événement tant attendu

Selon le journal espagnol « AS », ce dimanche, Zidane « a finalisé son accord avec la Fédération française de football » pour prendre les rênes de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, après quatre ans d'absence du monde du coaching suite à son deuxième mandat au Real Madrid.

Au cours des dernières semaines, Zidane a reçu une offre pour revenir immédiatement entraîner l'un des grands clubs, mais sa réponse a été catégorique, ce qui a contraint le club en question à chercher un autre entraîneur, selon « AS ».

L'entraîneur, qui a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions avec le Real Madrid, a précisé que son avenir était déjà tracé et que l'accord en place depuis un certain temps avec la Fédération française était désormais définitif.

Pendant son absence des terrains, Zidane a reçu de nombreuses offres, et son nom a été maintes fois associé à un éventuel retour au Real Madrid, le seul club qu'il ait entraîné au cours de sa carrière, en plus de l'équipe réserve.

Malgré quelques tensions après son départ en 2021, ses relations avec la direction du Real Madrid sont revenues à la normale.

Lire aussi :

11 blessés... Arteta répond aux accusations de manipulation portées contre Arsenal

C'est officiel... L'Italie tranche le sort de Gattuso après l'échec de la Coupe du monde

Ces dernières années, Zidane s'est concentré sur le suivi de la carrière footballistique de ses fils : Luca à Grenade, Theo à Cordoue et Elías dans l'équipe junior du Real Betis. Il avait également pris l'habitude d'assister aux matchs du Real Madrid au stade « Santiago Bernabéu » depuis une loge privée. Il a également suivi de près les matchs de l'équipe nationale algérienne lors de la Coupe d'Afrique des nations.

Malgré les nombreuses propositions qu'il a reçues, notamment une offre très généreuse du Al-Hilal, sans compter l'intérêt manifesté par le Paris Saint-Germain et Chelsea, les options de Zidane étaient limitées et bien claires dans son esprit : soit entraîner l'équipe de France, soit retourner au Real Madrid, sans envisager aucune autre destination.