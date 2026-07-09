Selon un article publié ce jeudi, le FC Barcelone s’apprête à finaliser un transfert de premier plan en provenance de la Bundesliga, lors de ce mercato estival.

Le club catalan cherche à renforcer son attaque après les départs de Robert Lewandowski et Marcus Rashford.

Dans ce contexte, Karim Ademi (24 ans) est sur le point de devenir l’une des plus grosses recrues du FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, l’ailier allemand, en provenance du Borussia Dortmund, aurait conclu un accord définitif avec le club catalan concernant les termes de son contrat, tant en termes de durée que de conditions financières.

Selon les informations disponibles, l’attaquant a déjà signifié au club allemand son intention de partir cet été et son souhait d’accélérer les discussions avec les Blaugrana.

Les discussions se concentrent désormais sur l’accord entre les deux clubs : le Barça aurait déjà transmis une offre préliminaire au Borussia Dortmund et les négociations se poursuivent.

Le club allemand est conscient de se trouver dans une position de négociation délicate, le contrat d’Ademi expirant en juin 2027 et celui-ci n’ayant pas l’intention de le renouveler.

Le joueur est catégorique : il a choisi Barcelone, et son agent, Jorge Mendes, a joué un rôle clé dans ce choix.

L’attaquant allemand est représenté par l’agence « Gestifoot », qui entretient des liens étroits avec le club catalan et a déjà participé à d’autres transferts. La volonté d’Ademi a contribué à faire aboutir la transaction à son terme.

Dans le même temps, le Borussia Dortmund cherche à amortir son investissement sur un joueur qui pourrait partir libre dans un an.

Le club allemand a tenté ces derniers mois de le convaincre de prolonger son contrat, mais l’absence d’accord a changé la donne et Ademi est désormais candidat à un départ cet été.

La valeur du buteur est estimée à environ 40 millions d’euros, même si Barcelone chercherait à négocier à la baisse.

Sur le plan sportif, Hans-Dieter Flick, fin connaisseur du football allemand, a donné son feu vert pour l’arrivée du joueur, selon le journal Mundo Deportivo.

Ademi se distingue par sa vitesse, sa capacité à percer les défenses et sa polyvalence offensive : il peut évoluer sur les deux ailes et, surtout, s’infiltrer depuis la droite vers l’intérieur, profil parfaitement adapté aux besoins offensifs du Barça.

Après avoir trouvé un accord avec le joueur, première étape décisive, le FC Barcelone aborde maintenant le moment crucial : finaliser le transfert avec le Borussia Dortmund. Ademi a déjà choisi sa destination, et le club catalan s’active pour transformer cette volonté en recrutement officiel pour la saison 2026-2027.