L'Égyptien Mohamed Salah, ancienne star de Liverpool, a bouclé son accord avec le nouveau club qu'il va rejoindre lors du mercato estival actuel.

Salah a quitté Liverpool à l'issue de la saison dernière, après 9 années passées à Anfield, et son nom a été associé à de nombreux clubs, à l'image d'Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadisiyah et Al-Diriyah en Arabie saoudite, ainsi que Beşiktaş et Trabzonspor en Turquie.

Le journaliste turc réputé Yağız Sabuncuoğlu a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X », que Salah s'était déjà mis d'accord avec Trabzonspor pour rejoindre le club, avec un contrat courant sur deux saisons.

Le journaliste turc a précisé qu'il ne restait qu'une seule clause parmi celles du contrat convenu, en attente de l'approbation de Trabzonspor, pour que la star égyptienne signe officiellement.

La période récente a connu de nombreux rebondissements concernant la destination de Mohamed Salah, son nom ayant d'abord été associé à un transfert vers Beşiktaş, avant que les négociations ne se compliquent, puis Al-Ittihad saoudien a présenté une offre pour le recruter, mais la star égyptienne a préféré rejoindre la Turquie.

Trabzonspor sera le septième club que représentera Mohamed Salah dans sa carrière footballistique, après Al-Mokawloon Al-Arab en Égypte, Bâle en Suisse, la Fiorentina et l'AS Rome en Italie, en plus de Chelsea et Liverpool en Angleterre.

Liverpool aura été l'étape la plus marquante de la carrière de la star égyptienne, où il a joué pendant 9 années complètes, entre 2017 et 2026, remportant avec le club le titre de Premier League à deux reprises, ainsi que la Ligue des champions, la Supercoupe, la Ligue Europa et la Coupe du monde des clubs une seule fois chacune.