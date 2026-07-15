L'accord est conclu… Le joueur marocain fait son retour en Ligue 1

Le milieu de terrain marocain Amir Richardson, 24 ans, s’apprête à retrouver Le Havre, club où il a été formé avant de partir à l’été 2023.

La Fiorentina (Italie) et Le Havre sont parvenus à un accord pour un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat fixée à 8 millions d’euros, selon le journal français « L’Équipe ».

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Ce retour fait suite à un prêt de six mois au FC Copenhague, au terme duquel le club danois a renoncé à l’option d’achat.

Le club normand a mené des discussions serrées avec la Fiorentina pour faire revenir l’un de ses plus brillants produits de la formation au stade Océane, qu’il avait quitté il y a trois ans.

Le club normand a devancé Nice, qui espérait disposer de liquidités issues de ventes de joueurs avant de se lancer.

Le joueur marocain doit passer sa visite médicale vendredi ou samedi, dernière étape avant l’officialisation de son retour au stade Océane.

Rappelons que Richardson a disputé neuf matchs sous le maillot des Lions de l’Atlas, mais qu’il ne fait plus partie des plans du staff technique pour la CAN 2025 ni la Coupe du monde 2026.