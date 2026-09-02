Anis Hadj Moussa, l'ailier du Feyenoord, est devenu un nouveau joueur du club saoudien d'Al-Ittihad, selon des informations de presse.

Des informations de presse avaient révélé le souhait du club d'Al-Ittihad de recruter Moussa lors du mercato estival en cours, afin de compenser le départ de son ancien ailier français Moussa Diaby, qui a finalisé son transfert vers le club allemand du Bayer Leverkusen hier, mardi.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué qu'Al-Ittihad s'est entendu avec le Feyenoord pour le recrutement de l'ailier algérien, avec un contrat s'étendant sur les 4 prochaines années et prenant fin en 2030.

Le journal n'a pas dévoilé le montant de la transaction, mais le site français « Foot Mercato » avait révélé auparavant que le club saoudien avait présenté une offre à son homologue néerlandais d'une valeur de 30 millions d'euros.

Al-Ittihad boucle ainsi son cinquième transfert lors de la période de mutations estivale actuelle, après l'arrivée de l'arrière gauche Fares Abdi en provenance de Neom, et des milieux de terrain Rakan Kaabi du Al-Feiha, Mokhtar Ali de l'Al-Ettifaq et le Sénégalais Dion Lopy d'Almeria.

Anis Hadj Moussa a clairement brillé avec le Feyenoord la saison dernière, disputant 40 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 14 buts et à délivrer 7 passes décisives.

Ces performances remarquables ont poussé de nombreux clubs à exprimer leur souhait de recruter le joueur de 24 ans, à l'image des clubs français de Lille et de Marseille, ainsi que du club portugais du Sporting Lisbonne, sans que leurs négociations n'aboutissent.