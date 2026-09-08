Un rapport de presse a affirmé, ce mardi, que la star argentine a franchi une nouvelle étape pour asseoir son statut d'homme d'affaires dans le football espagnol.

Selon le journal « Marca », Lionel Messi est parvenu à un accord de principe pour le rachat de l'Eldense, l'un des clubs de deuxième division espagnole.

Il fait ainsi son entrée dans le monde des affaires du football professionnel espagnol, si l'opération est confirmée, et renforce sa présence après avoir racheté le club de Cornellà, l'un des clubs de troisième division catalane, plus tôt cette année.

Messi va acquérir la totalité des parts du club, sans aucune intervention de tiers.

Le projet commercial de Messi découle de sa volonté d'investir son héritage dans le football lui-même, cette fois avec un club récemment promu en deuxième division espagnole et dont le siège se situe à Elda, dans la province d'Alicante, non loin de la Catalogne, où il envisage de vivre lorsque la star mettra un terme à sa carrière active à l'Inter Miami.

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Si l'opération aboutit, elle devrait être finalisée dans les prochains jours, une fois achevées les procédures juridiques et contractuelles finales, y compris le processus d'audit financier. La transaction sera par ailleurs soumise à l'approbation du Conseil national espagnol des sports.

Un groupe d'investissement international aux capitaux colombiens, dirigé par l'homme d'affaires Juan Carlos Trujillo, avait pris le contrôle de l'Eldense il y a quelque temps, après avoir acheté le club à Pascual Pérez en octobre 2015. Des rumeurs avaient également circulé ces derniers mois quant à l'intention de l'Argentin Ricardo Peni de le racheter pour environ 12 millions d'euros. Mais le nom de Messi revient désormais avec une force considérable.

Sur le plan sportif, l'Eldense a limogé son entraîneur Claudio Barragán lundi dernier, devenant ainsi le premier entraîneur démis de ses fonctions en deuxième division. L'équipe n'a récolté que deux points en quatre matchs de championnat et n'a pas encore nommé de nouvel entraîneur.