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L’AC Milan a fait de Scott McTominay, joueur de Naples, l’une de ses priorités sur le marché des transferts après avoir conclu un contrat très lucratif avec Adidas pour ses maillots. Le club espère que ses nouveaux moyens financiers et ses liens communs avec la marque l’aideront à recruter l’international écossais, dont les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort.

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Milan vise un transfert retentissant de McTominay

Milan se prépare à faire valoir ses nouveaux moyens financiers sur le marché des transferts. Le club aurait fait du milieu de Naples McTominay une cible prioritaire en vue d’un transfert retentissant. Cette ambition fait suite à la conclusion d’un nouveau contrat de sponsoring très lucratif avec Adidas pour ses maillots.

Selon Quotidiano Nazionale, cet apport financier considérable permettra au club de viser des joueurs de premier plan. L’accord doit prendre effet en 2028 et durera dix ans. Il garantit au club historique de Serie A la somme impressionnante de 50 millions d’euros par saison, ouvrant la voie à d’importants investissements dans l’effectif.

Le lien avec Adidas renforce l’intérêt de Milan

Cet afflux considérable de revenus garantis n’est pas le seul facteur qui pousse Milan à s’intéresser à l’international écossais. McTominay est actuellement l’un des ambassadeurs les plus en vue de l’équipementier allemand. Ce lien commercial commun avec Adidas pourrait donner à Milan un avantage particulier dans une éventuelle bataille pour son transfert.

Le même article suggère que cette relation place le club dans une position très favorable pour obtenir sa signature. Disposer des moyens nécessaires pour financer l’opération tout en partageant un sponsor avec le joueur crée des conditions idéales pour le club de San Siro.

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Les négociations contractuelles au point mort ouvrent une porte à Milan

Pendant que Milan prépare la suite, Naples peine à assurer l’avenir à long terme de McTominay . Le milieu est sous contrat au Stadio Maradona jusqu’en juin 2028, mais les négociations pour une prolongation sont totalement au point mort.

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Selon les informations rapportées, les positions des deux parties restent très éloignées dans leurs discussions. Le joueur aurait demandé un nouveau contrat de 7 millions d’euros par an pour prolonger son séjour à Naples.

TMW a récemment rapporté que de telles exigences salariales seraient très difficiles à satisfaire pour presque tous les clubs de Serie A. Toutefois, la nouvelle puissance commerciale de Milan en fait désormais l’une des rares exceptions en Italie.

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Quelle suite pour McTominay ?

Naples doit maintenant décider s’il revoit sa grille salariale ou s’il prend le risque de perdre l’un de ses joueurs les plus influents. Plus le blocage contractuel se prolonge, plus le club s’expose à des offres extérieures.

Milan continuera de suivre la situation de près à l’approche de l’entrée en vigueur de son nouvel accord avec Adidas. Le club sait qu’il disposera des moyens financiers pour passer à l’action si Naples décide de vendre le milieu. Pour l’heure, McTominay reste concentré sur ses responsabilités actuelles au Stadio Maradona. Son avenir à long terme au club paraît toutefois soudain beaucoup moins certain.