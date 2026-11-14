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L’AC Milan se rapproche rapidement de la nomination de Markus Krosche au poste de responsable du football, une opération qui nécessitera le versement d’une indemnité de 4 millions d’euros. Le dirigeant allemand prévoit de remanier entièrement la structure sportive du club aux côtés de son collaborateur de confiance, Timmo Hardung.

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Milan proche de renforcer sa direction

Milan est sur le point de recruter un dirigeant de premier plan afin de réorganiser sa direction. Selon La Gazzetta dello Sport, le club italien est tout près de parvenir à un accord avec Krosche.

Le dirigeant allemand, très réputé, est pressenti pour devenir le nouveau responsable du football à Milan. Pour conclure l’opération, les propriétaires du club devront toutefois consentir un effort financier important.

Krosche est actuellement sous contrat avec l’Eintracht Francfort, club de Bundesliga. Milan devra donc verser une indemnité d’environ 4 millions d’euros pour s’attacher officiellement ses services.

Une solide expérience sur le marché des transferts

Krosche s’est forgé une excellente réputation dans le football européen grâce à son flair sur le marché des transferts. Son passage réussi en Allemagne s’est notamment distingué par des ventes de joueurs spectaculaires et des bénéfices considérables.

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Le directeur sportif a supervisé les départs très lucratifs de Randal Kolo Muani et Willian Pacho, qui ont rapporté d’importantes indemnités de transfert à Francfort. Il a également joué un rôle essentiel dans le recrutement réussi et la progression rapide de l’attaquant égyptien Omar Marmoush.

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Milan souhaite vivement profiter de cette expertise éprouvée. La direction du club veut une personnalité forte, capable de piloter à la fois le recrutement de joueurs à l’échelle mondiale et les ventes à forte valeur.

Construire une nouvelle organisation sportive

Krosche n’a pas l’intention de mener seul ce vaste projet à San Siro. Selon les informations rapportées, le dirigeant allemand est déterminé à emmener avec lui en Italie son fidèle collaborateur Hardung.

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Les deux hommes ont déjà noué une collaboration très efficace durant leur passage commun à Francfort. Leurs possibles retrouvailles à Milan témoignent d’une volonté claire de mettre en place une stratégie de recrutement commune et déjà éprouvée.

L’objectif ultime de ces nominations est de reconstruire entièrement l’organisation sportive de Milan. Le club estime qu’une équipe dirigeante solide et unie est absolument indispensable à sa pérennité sur la scène nationale et européenne.

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Finaliser l’accord sur l’indemnité

La priorité immédiate de Milan est de finaliser officiellement l’accord sur l’indemnité avec Francfort. Une fois que les deux clubs se seront officiellement entendus sur les 4 millions d’euros nécessaires à son départ, Krösche pourra enfin commencer son travail essentiel en Italie. Son arrivée ouvrira sans aucun doute une période intense de planification stratégique en vue des prochains marchés des transferts.