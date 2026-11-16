L’AC Milan prépare une offre spectaculaire de 60 M€ pour Endrick, mais Jose Mourinho fait barrage

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L’AC Milan se positionne sérieusement pour recruter le jeune prodige du Real Madrid Endrick et prépare une offre financière conséquente afin d’attirer le Brésilien à San Siro. Mais le club italien se heurte à un obstacle de taille : Jose Mourinho n’a aucune intention d’autoriser le départ de son jeune attaquant.

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Milan prêt à investir massivement

Milan s’apprête à mettre la détermination du Real Madrid à l’épreuve avec une offre lucrative pour le jeune prodige brésilien Endrick . Selon certaines informations, le géant italien serait prêt à proposer une indemnité de base de 60 millions d’euros, qui pourrait atteindre 70 millions d’euros grâce à diverses primes liées aux performances. Selon Corriere dello Sport, Milan serait également disposé à inclure une clause de rachat de 80 millions d’euros pour rendre l’opération plus attrayante aux yeux du champion d’Espagne. Le club de Liga pourrait ainsi récupérer l’attaquant à l’avenir.

Malgré cet engagement financier important, l’opération dépend de l’accord du staff technique au Santiago Bernabeu. Si Florentino Perez pourrait être tenté par une telle offre structurée pour un joueur disposant d’un temps de jeu limité, la décision finale devrait revenir à l’entraîneur. Milan espère que l’option de rachat démontrera sa volonté d’aider le joueur à franchir une étape dans sa progression, tout en offrant des garanties à long terme au Real Madrid.

Mourinho bloque le départ du Real Madrid

Le principal obstacle pour les dirigeants milanais reste la position inflexible de Mourinho. L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter aurait « dressé un mur » autour du Brésilien , qu’il considère comme un investissement sur le plan technique appelé à rapporter gros au Real Madrid dans les saisons à venir. Mourinho estime que la profondeur de l’effectif et l’enchaînement des matches finiront par offrir au jeune joueur les occasions dont il a besoin pour briller en Espagne.

Ce refus catégorique touche également d’autres prétendants potentiels en Serie A. La Roma suit elle aussi la situation et étudie principalement la possibilité d’un prêt pour renforcer son attaque, sous la direction du directeur sportif Mauro D’Amico. Mais le message venu de la capitale espagnole est constant : le joueur n’est pas à vendre et ne partira pas non plus en prêt, car l’entraîneur compte sur lui dans la quête de trophées du club.

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Le lien avec Roc Nation

Pour surmonter cette résistance, Milan pourrait miser sur des liens étroits à haut niveau plutôt que sur des négociations classiques. Le club a récemment nommé Brett Yormark directeur général de Milan Sports & Entertainment. Fait notable, Brett est le frère jumeau de Michael Yormark, président de Roc Nation Sports International, l’agence qui gère les intérêts professionnels d’Endrick. Ce lien familial pourrait donner à Milan un avantage particulier pour accéder à l’entourage proche du joueur.

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Par ailleurs, le propriétaire de RedBird, Gerry Cardinale, entretient depuis longtemps une relation professionnelle avec Roc Nation, la société de divertissement fondée par Jay-Z. Ces liens entre la direction milanaise et les représentants du joueur pourraient constituer l’« atout caché » permettant à Milan de maintenir le dialogue, même si le staff technique madrilène reste publiquement opposé à un transfert. Le club espère que ces relations en dehors du terrain pourront finir par convaincre l’entourage du joueur d’envisager un départ pour l’Italie.

Milan prépare sa stratégie pour janvier

L’intérêt de Milan pour le Brésilien intervient alors que le club cherche à renforcer son attaque avec un joueur de très haut niveau. Si d’autres pistes, comme Tommaso Tresoldi, ont été évoquées pour une arrivée à San Siro, les efforts déployés par Milan pour recruter le joueur du Real Madrid restent la démarche la plus ambitieuse de la direction actuelle. Le club recherche clairement une recrue de premier plan pour donner un élan à sa course au titre et assurer la succession à long terme de ses attaquants vieillissants.

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Le dossier devrait s’intensifier à l’approche du mercato de janvier. Si Mourinho refuse actuellement toute possibilité de départ, une offre pouvant atteindre 70 millions d’euros et l’influence de Roc Nation pourraient encore changer la donne. Pour l’instant, le Brésilien reste à Madrid, mais Milan a clairement indiqué être prêt à tout pour attirer à San Siro cet hiver l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football.