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L’AC Milan suit de près Bruno Fernandes après la rupture totale de sa relation avec Manchester United à l’approche du mercato de janvier. Le milieu portugais pourrait chercher à obtenir un départ imminent après avoir publiquement critiqué l’ambition du club, puis perdu sa place de titulaire sous les ordres de Michael Carrick.

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Le Milan suit de près un joueur de Manchester United mécontent

Le Milan suit de près Fernandes à l’approche du mercato de janvier, selon Calciomercato. Le milieu portugais serait mécontent à Manchester United, et ses relations avec le club se seraient complètement détériorées.

Selon le même média, Fernandes ferait activement pression pour partir cet hiver. L’entraîneur du Milan, Ruben Amorim, pousse le club à s’intéresser à lui dans l’espoir de retrouver son ancien capitaine. La situation à Old Trafford s’est rapidement dégradée ces dernières semaines. Fernandes est de plus en plus frustré par la direction actuelle du club, ce qui alimente les spéculations sur son avenir à long terme en Angleterre.

Le milieu en désaccord avec Carrick

Les tensions ont atteint leur paroxysme après la lourde défaite 4-1 de Manchester United contre Côme en Ligue des champions. Après ce revers, Fernandes a publiquement critiqué la mentalité générale du club.

Le milieu a estimé que Manchester United se concentrait beaucoup trop sur ses gloires passées au lieu de regarder vers l’avenir. Ces propos auraient créé des tensions et eu des répercussions immédiates pour le joueur de 32 ans.

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Carrick a publiquement exprimé son désaccord avec le jugement sévère de son joueur. Fernandes a ensuite été laissé sur le banc lors de la défaite de Manchester United contre Bournemouth en Premier League, le week-end suivant à Old Trafford.

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Amorim envisage le retour du milieu en Serie A

Un transfert au Milan marquerait le retour de Fernandes en Serie A. Le meneur de jeu a déjà évolué en Italie à l’Udinese et à la Sampdoria. Amorim connaît bien Fernandes depuis leur passage commun à Old Trafford. L’entraîneur du Milan estime que le Portugais pourrait s’épanouir dans l’un des deux rôles offensifs derrière l’attaquant, au sein de son système de prédilection en 3-4-2-1.

Le club italien doit toutefois surmonter d’importants obstacles financiers. Fernandes gagne actuellement 10,2 millions d’euros nets par saison, un salaire bien supérieur à ce que le Milan peut aisément se permettre.

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Des sacrifices nécessaires pour un transfert en janvier

Le joueur comme le club devront consentir d’importants sacrifices financiers pour que le transfert se concrétise. Fernandes a refusé des offres lucratives venues d’Arabie saoudite cet été, montrant qu’il accorde toujours de l’importance au football européen de haut niveau.

Son contrat actuel avec Manchester United court jusqu’en juin 2027, mais les discussions concernant une éventuelle prolongation sont complètement au point mort. Manchester United dispose également d’une option pour le prolonger d’un an, qu’il pourrait activer afin de préserver la valeur marchande du joueur et d’éviter de le voir partir gratuitement.

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Le club de Premier League pourrait encore réclamer une indemnité conséquente, puisque le contrat de Fernandes comprend une clause libératoire de près de 65 millions d’euros pour les clubs étrangers. Le Milan devra négocier âprement s’il veut recruter sa cible prioritaire cet hiver.