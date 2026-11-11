Partager Suivez GOAL sur Google

L’AC Milan prépare une offre de prolongation de contrat lucrative pour Adrien Rabiot après son début de saison impressionnant. Le club italien souhaite s’attacher les services du milieu de terrain français jusqu’en 2030, avec une importante revalorisation salariale qui reflète son importance grandissante.

Publicité

Un bon début récompensé

Milan s'apprête à récompenser Rabiot en lui offrant un nouveau contrat de longue durée assorti d'une rémunération avantageuse, selon Gazzetta. Le milieu de terrain de 31 ans s'est rapidement imposé comme un élément essentiel de l'effectif cette saison.

Rabiot réalise une saison particulièrement prolifique devant le but avec l'AC Milan. L'international français a déjà inscrit cinq buts en seulement 13 matches, toutes compétitions confondues. Cette excellente forme a convaincu la direction du club d'agir rapidement pour assurer son avenir. Selon l'article, les dirigeants préparent déjà le terrain en vue d'un contrat revalorisé.

Un pilier du projet

Gerry Cardinale, propriétaire de l'AC Milan, considère Rabiot comme un élément fondamental de sa vision à long terme. La direction du club veut construire son futur projet sportif autour de ce milieu de terrain expérimenté.

Le contrat actuel entre Rabiot et Milan doit expirer en juin 2028. La prolongation proposée permettrait toutefois au Français de rester au club deux années supplémentaires, jusqu'à l'été 2030.

Publicité Publicité

Selon le même article, les deux parties souhaitent vivement poursuivre leur collaboration. Le club et le joueur seraient tous deux désireux de prolonger leur partenariat fructueux.

Related Topics

Un engagement financier important prévu

Milan est prêt à accompagner sa confiance en Rabiot d'un engagement financier majeur. La prolongation proposée comprend une augmentation substantielle de salaire, à la hauteur de son statut renforcé au sein de l'équipe. Rabiot percevrait actuellement 3,5 millions d'euros par an à Milan.

Selon les nouvelles conditions proposées, son salaire de base garanti passerait à 5 millions d'euros par an. Ce montant nettement supérieur n'inclut pas les primes liées aux performances. Cette nouvelle offre témoigne des ambitions de la direction de l'AC Milan.

Publicité

Des discussions officielles en vue

Le club entreprendra bientôt les démarches officielles nécessaires pour finaliser l'accord contractuel. Des négociations officielles entre toutes les parties devraient avoir lieu prochainement.

Des représentants de l'AC Milan rencontreront directement Veronique Rabiot, la mère et principale agente du joueur. Elle mènera les discussions décisives concernant les nouvelles conditions financières et la durée du contrat.