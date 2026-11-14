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AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Avec le concours de

L’AC Milan prépare l’après-Luka Modric ! Le club remet le milieu de Stuttgart Angelo Stiller dans son viseur après l’arrivée de Krosche

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L’AC Milan intensifie ses efforts pour trouver un successeur à long terme à Luka Modric, et Angelo Stiller, qui brille à Stuttgart, apparaît comme une cible prioritaire. Le club milanais souhaite renforcer son entrejeu et voit en l’international allemand le profil idéal pour mener sa prochaine génération.

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À la recherche du prochain maître à jouer de l’AC Milan

Malgré son âge, Modric continue de défier le temps à San Siro. Le vétéran croate a prolongé son contrat durant l’été et maintient un niveau de performance qui justifie sa place dans le onze de départ. Modric reste lui-même confiant quant à son avenir : tant qu’il se sentira comme aujourd’hui, il ne verra aucune raison de prendre sa retraite. La direction de l’AC Milan sait toutefois qu’elle doit se préparer au jour où le légendaire meneur de jeu raccrochera les crampons. Le club a donc intensifié sa recherche d’un successeur au profil similaire, capable de dicter le jeu depuis une position reculée.

Le club avait envisagé Ardon Jashari comme une solution possible, mais ses performances récentes et ses caractéristiques tactiques particulières ont conduit la cellule de recrutement à explorer d’autres pistes. Selon certaines informations, ses recherches se sont élargies à Yasin Ayari, de Brighton, et au milieu de Bournemouth Alex Scott. Un nom déjà connu remonte toutefois en tête de liste. Avec l’arrivée prochaine de Markus Krosche au poste de nouveau responsable du football, l’AC Milan devrait davantage se tourner vers le marché allemand, que Krosche connaît très bien et où il a déjà fait ses preuves dans l’identification de talents d’élite adaptés au football moderne.

Stiller revient au premier plan sur le marché des transferts

Le nom de Stiller est familier à ceux qui suivent les activités de l’AC Milan sur le marché des transferts : il avait déjà été associé à un départ pour l’Italie vers la fin de l’année 2024. Le joueur de 25 ans s’est révélé en Bundesliga, où sa capacité à organiser le jeu depuis une position reculée et la précision de ses passes du pied gauche lui ont valu une solide réputation. Son aptitude à maîtriser le rythme d’un match rappelle les qualités que l’AC Milan apprécie chez Modric, ce qui en fait un candidat naturel pour ce rôle.

Les paramètres financiers d’un éventuel transfert commencent à se préciser, le joueur disposant actuellement d’une clause libératoire fixée à un montant précis. Certaines informations laissent toutefois entendre que Stuttgart pourrait être contraint de négocier si le joueur exprimait le souhait de rejoindre un club historique comme l’AC Milan. Selon les dernières informations de SempreMilan, le contrat de Stiller comporte une clause libératoire de 40 millions d’euros et plusieurs grands clubs le suivent de près. Cette somme représenterait un investissement important, mais la direction de l’AC Milan pourrait le juger nécessaire pour assurer une transition en douceur après le départ de Modric.

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Concurrence et polyvalence tactique

VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

L’AC Milan n’est pas le seul club à suivre la situation de Stiller. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs poids lourds de Premier League à la recherche d’un profil défensif spécialisé. Certains analystes ont même comparé son influence à celle de Fabinho, l’ancien joueur de Liverpool, estimant qu’Angelo Stiller pourrait devenir le prochain Fabinho du club si Liverpool décidait de relancer son intérêt.

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Son intelligence tactique lui permet d’évoluer aussi bien seul au poste de numéro six qu’au sein d’un double pivot. Il offre ainsi la polyvalence que le staff technique de l’AC Milan apprécie pour bâtir un effectif compétitif dans les compétitions nationales et européennes.

Ce transfert potentiel n’en est encore qu’à ses débuts, d’autant que Krosche n’a pas encore officiellement pris ses fonctions au club, mais l’AC Milan prépare manifestement un été chargé. Le profil du milieu allemand correspond parfaitement à la stratégie de recrutement fondée sur les données que le club a adoptée ces dernières années, axée sur des joueurs dotés d’un fort potentiel technique et d’une marge de progression.

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Au fil de la saison, les recruteurs de l’AC Milan suivront de très près les performances de Stiller en Allemagne. Ils voient en lui la pièce manquante pour permettre au club de continuer à dominer le milieu de terrain dans les années à venir.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

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