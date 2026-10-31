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Diego MoreiraGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

L’AC Milan montre l’exemple au Feyenoord : Diego Moreira fait souffrir l’Inter dans un derby de toute beauté

Milan AC vs Inter
Milan AC
Inter
Serie A
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L’AC Milan a remporté le derby milanais face à l’Inter samedi. Grâce en grande partie à Diego Moreira, auteur de deux passes décisives et d’un superbe coup franc, le Milan s’est imposé 3-1. L’Inter, qui doit désormais céder la première place à la Lazio, devra vite se ressaisir avant son déplacement chez Feyenoord mardi en Ligue des champions.

Le Milan a connu un départ de rêve. Dès la quatrième minute, Moreira a fait tourner en bourrique son adversaire direct, Carlos Augusto, avant d’adresser un centre précis à Christian Pulisic. Captain America s’est élevé et a placé une tête puissante qui n’a laissé aucune chance au gardien de l’Inter, Josep Martínez : 1-0.

Les supporters milanais, parmi lesquels Kaká, tout juste intronisé au Hall of Fame, ont de nouveau pu exulter à la dixième minute. Moreira a joué son corner à ras de terre vers Adrien Rabiot, à l’affût. Parti discrètement dans le dos de la défense de l’Inter, celui-ci a placé le ballon du gauche dans le coin du but : 2-0.

Un début de match remarquablement réussi pour le Milan, donc, mais l’Inter a réagi et s’est rapidement relancé. Hakan Çalhanoglu a centré pour Manuel Akanji, qui a prolongé de la tête au premier poteau vers Alessandro Bastoni. L’Italien a repris de la tête à bout portant, sans laisser de chance au gardien.

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L’Inter a soudain repris confiance et a frôlé l’égalisation à deux reprises, sur une frappe d’Andy Diouf puis une tête de Djed Spence. Mais Mike Maignan a chaque fois réalisé un superbe arrêt réflexe. Le Milan a résisté avant de porter le score à 3-1, assez soudainement, grâce à la classe de Moreira. Celui-ci a magnifiquement enroulé un coup franc au-dessus du mur.

En seconde période, l’Inter s’est étonnamment montré peu dangereux. L’équipe de l’entraîneur Christian Chivu n’a pas réussi à réduire l’écart, encore moins à égaliser. L’Inter a un instant cru obtenir un penalty pour une supposée main de Mario Gila, mais celui-ci avait manifestement touché le ballon de la poitrine, et non du bras.

Le score en est resté à 3-1, ce qui resserre un peu le haut du classement de Serie A. Le Milan grimpe à la quatrième place, à quatre points de la Lazio, leader. Le club romain compte 25 points, comme l’Inter, mais a disputé un match de moins. L’AS Roma, qui s’est imposée avec autorité face à l’Udinese plus tôt dans la soirée, occupe la troisième place avec 24 points.

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