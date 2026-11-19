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Le mercato de l’AC Milan se concentre sur l’attaque, où le Brésilien Endrick , du Real Madrid, est préféré à l’Italo-Allemand Nicolò Tresoldi , du Club Bruges.

Mais les dirigeants de l’AC Milan gardent un œil sur tous les secteurs de jeu, y compris les deux autres lignes : en défense, le premier nom sur leur liste est celui du Portugais Gonçalo Inacio, du Sporting Lisbonne, tandis qu’au milieu de terrain, une pointure refait surface.

Le Quotidiano Nazionale écrit que l’AC Milan fond sur Scott McTominay.

Le milieu de terrain écossais est sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2028, avec un salaire de 3 millions d’euros nets par an.

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Un montant qui devrait être nettement revu à la hausse en cas de prolongation, mais les discussions entre les deux parties sur un éventuel renouvellement ont subi un brusque coup d’arrêt ces dernières semaines.

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Le joueur craint aussi que le club du président Aurelio De Laurentiis n’ait pas des ambitions à la hauteur des siennes.

Né en 1996, McTominay est arrivé de Manchester United pour 30,5 millions d’euros lors du mercato estival 2024.

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Depuis, il a disputé 91 matchs sous le maillot du Napoli, inscrivant pas moins de 32 buts et délivrant 10 passes décisives, tout en remportant un titre de Serie A et une Supercoupe d’Italie.

Le 8 septembre dernier, Scott McTominay a été opéré du cœur au Spire Manchester Hospital pour traiter une légère arythmie cardiaque bénigne. L’ablation cardiaque s’est parfaitement déroulée et, après une période de repos et un traitement, le joueur a de nouveau été déclaré apte à jouer en octobre. Il a alors retrouvé sa place à la disposition de l’entraîneur Massimiliano Allegri, après avoir manqué 3 matchs de Serie A (contre l’Inter, Bologne et la Fiorentina) et un match de Ligue des champions contre Arsenal. Il a également manqué 4 rencontres avec l’Écosse en Ligue des nations, contre la Slovénie, la Suisse, la Macédoine du Nord et la Slovénie.

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L’AC Milan est prêt à entrer dans la course pour tenter de recruter McTominay, qui formerait un duo de milieux relayeurs de rêve avec Adrien Rabiot.

Le Français est en effet sur le point de voir son avenir assuré par un nouveau contrat. Son accord actuel, qui prévoit 3,5 millions d’euros nets par an jusqu’en juin 2028 (avec une option de prolongation d’un an), sera prolongé de deux saisons, jusqu’en 2030, avec une augmentation de salaire à 5 millions d’euros nets par an, plus des primes.

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Avec deux « pur-sang » de cette trempe dans l’entrejeu, l’AC Milan pourrait prolonger encore la carrière d’un autre as du milieu de terrain : le Croate Luka Modric, 41 ans et toujours aussi fringant.