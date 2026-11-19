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Le mercato de l'AC Milan se concentre sur l'attaque, où le Brésilien Endrick du Real Madrid est préféré à l'Italo-Allemand Nicolò Tresoldi de Bruges.

Mais les dirigeants de l'AC Milan surveillent aussi les deux autres secteurs de jeu : en défense, le premier nom sur leur liste est celui du Portugais Gonçalo Inacio, du Sporting Lisbonne, tandis qu'au milieu de terrain, un grand nom refait surface.

Le Quotidiano Nazionale écrit que l'AC Milan fonce sur Scott McTominay.

Le milieu de terrain écossais est sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin 2028, avec un salaire de 3 millions d'euros nets par an.

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Une somme qu'il faudrait revoir nettement à la hausse en cas de prolongation, mais les négociations entre les deux parties pour une éventuelle prolongation ont brusquement ralenti ces dernières semaines.

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Le joueur craint aussi que le club du président Aurelio De Laurentiis n'ait pas des ambitions à la hauteur des siennes.

Né en 1996, McTominay est arrivé de Manchester United pour 30,5 millions d'euros lors du mercato estival 2024.

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Depuis, il a disputé 91 matches sous le maillot du Napoli, inscrivant 32 buts et délivrant 10 passes décisives, tout en remportant un titre de champion d'Italie et une Supercoupe d'Italie.

Le 8 septembre dernier, Scott McTominay a été opéré du cœur au Spire Manchester Hospital pour traiter une légère arythmie cardiaque bénigne. L'ablation cardiaque s'est parfaitement déroulée et, après une période de repos et un traitement, le joueur a de nouveau été déclaré apte à pratiquer le sport en octobre. Il a ainsi retrouvé sa place dans le groupe de l'entraîneur Massimiliano Allegri après avoir manqué 3 matches de Serie A (contre l'Inter, Bologne et la Fiorentina) et un match de Ligue des champions contre Arsenal. Ainsi que 4 rencontres avec l'Écosse en Ligue des nations contre la Slovénie, la Suisse, la Macédoine du Nord et la Slovénie.

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L'AC Milan est prêt à entrer dans la course pour tenter de recruter McTominay, qui formerait un duo de milieux relayeurs de rêve avec Adrien Rabiot.

Le Français est en effet sur le point d'être lié au club par un nouveau contrat. Son accord actuel, qui prévoit 3,5 millions d'euros nets par an jusqu'en juin 2028 (avec une option de prolongation d'un an), serait prolongé de deux saisons, jusqu'en 2030, avec une augmentation de salaire à 5 millions d'euros nets par an, plus des bonus.

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Avec deux « chevaux de race » de ce calibre au milieu, l'AC Milan pourrait prolonger encore la carrière d'un autre atout majeur de l'entrejeu : le Croate Luka Modric, 41 ans et toujours aussi fringant.

Du côté du Napoli, un autre grand milieu de terrain pourrait partir dès janvier : Kevin De Bruyne.

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La Gazzetta dello Sport écrit qu'après avoir refusé une première offre de 2 millions d'euros du PSV Eindhoven, le club du président Aurelio De Laurentiis demanderait 7 millions d'euros pour céder le joueur lors du prochain mercato hivernal.