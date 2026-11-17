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Jorge Mendes est arrivé à Barcelone ces dernières heures et a rencontré Alejandro Balde pour définir son avenir. Le latéral fait l’objet de nombreuses rumeurs de transfert, notamment en Italie.

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Ce n’est pas un coup de tonnerre, mais quand Jorge Mendes atterrit à Barcelone, tout ralentit en ville et autour du centre d’entraînement du club catalan, quand cela ne s’arrête pas. Et aujourd’hui, comme le confirme Mundo Deportivo, le super-agent portugais est arrivé en ville pour rencontrer les joueurs qu’il représente.

Et non, pour une fois, Lamine Yamal n’a pas été au centre des discussions : après un déjeuner rapide avec son équipe dans un restaurant du centre-ville, Mendes s’est rendu directement au domicile d’Alejandro Balde pour commencer à dessiner les prochaines étapes de son avenir.

PEU DE TEMPS DE JEU AVEC FLICK - Depuis le début de l’année, le latéral espagnol n’a joué que cinq matchs sous les ordres de Hansi Flick, qui l’a cantonné à un rôle de remplaçant. Il n’a disputé que 124 minutes, avec une seule apparition de plus d’une mi-temps, lors du Clásico, où il a dû entrer à la place de Xavi Espart. Il a également passé dix matchs entiers sur le banc.

QUE FAIRE EN JANVIER ? - Le club catalan n’écarte pas un départ et, ce n’est pas un hasard, explore le marché à la recherche d’un joueur polyvalent sur le flanc pour le remplacer. Le nom de Cambiaso, de la Juventus, reste en toile de fond. La possibilité d’un prêt pourrait être la bonne solution : le joueur né en 2003 ne voudrait pas quitter Barcelone, mais souhaiterait obtenir davantage de temps de jeu pour se relancer.

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QUI S’INTÉRESSE À LUI ? - La rencontre avec Mendes servira à établir une hiérarchie parmi les destinations possibles. Il a beaucoup été question de l’AC Milan, Monaco, Liverpool, Manchester United, Benfica et Aston Villa parmi les clubs les plus intéressés. Mais selon Mundo Deportivo et plusieurs autres médias espagnols, les deux principaux clubs à l’affût restent le Paris Saint-Germain et la Juventus