L’AC Milan en concurrence avec l’Inter et la moitié de l’Europe : des recruteurs pour observer Ilicevic, le nouveau joyau de l’Eintracht

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L’AC Milan suit de près Niko Ilicevic, très jeune talent de l’Eintracht Francfort. Le club milanais défie l’Inter et plusieurs des plus grands clubs européens dans la course au joueur né en 2010, qui a déjà fait des débuts record en Bundesliga.

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Le mercato de janvier verra l’AC Milan jouer les premiers rôles. Le club cherche à répondre aux attentes de Ruben Amorim dans l’immédiat, mais continue aussi de préparer l’avenir en tentant de s’attacher les services des plus grands talents du football européen. Dès aujourd’hui, Bobby Gardiner, chargé des algorithmes et du recrutement, a envoyé les observateurs milanais sur le terrain. En vue de janvier, le club tentera de s’appuyer sur le réseau de contacts en Allemagne de son futur directeur sportif, Krosche, pour passer à l’offensive sur le dossier Niko Ilicevic

UN TALENT TRÈS PRÉCOCE : Né le 31 octobre 2010 à Aschaffenburg, en Allemagne, Ilicevic est un gaucher capable d’évoluer aussi bien en meneur de jeu que sur les côtés de l’attaque. Il a grandi au centre de formation de l’Eintracht, qu’il a rejoint en 2018, alors qu’il avait tout juste huit ans. Depuis, sa progression a été incroyablement rapide : il a débuté avec les moins de 17 ans à 13 ans, puis disputé ses premiers matches avec les moins de 19 ans un an plus tard, à 14 ans. Cette année, à seulement 16 ans, il a également fait des débuts historiques en équipe première.

DES DÉBUTS HISTORIQUES : Après son éclosion en Youth League la saison dernière, beaucoup s’attendaient à voir le talent allemand d’origine croate obtenir du temps de jeu en équipe première cette saison. Personne ne s’attendait toutefois à ce que ses débuts arrivent si tôt. La première minute officielle disputée par Ilicevic est déjà entrée dans l’histoire de la Bundesliga. Entré en jeu alors que le match était pratiquement terminé, lors de la victoire 3-1 contre Hambourg le 1er novembre, Niko est officiellement devenu, à 16 ans et un jour, le plus jeune joueur à débuter dans le championnat allemand, à égalité avec Youssoufa Moukoko. Sa prestation (deux tirs cadrés en une minute) a immédiatement impressionné l’entraîneur Adi Hütter, qui lui a accordé 26 minutes lors du match suivant, conclu sur un nul 2-2 contre Paderborn.

LA CONCURRENCE DE L’INTER ET DE LA MOITIÉ DE L’EUROPE : Le talent de Niko Ilicevic figure depuis longtemps sur les tablettes des plus grands clubs internationaux. L’Inter, comme le rapporte depuis quelque temps Sky Sport, est le premier club italien à s’être manifesté. Outre l’Inter, le Real Madrid, le FC Barcelone (qui tente sa chance ces jours-ci), Arsenal, le Bayern Munich et Manchester City sont également sur les rangs et suivent sa progression.

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LES RECRUTEURS À L’ŒUVRE : Le contexte dans lequel l’AC Milan a choisi d’agir est loin d’être simple, mais le club a décidé de passer à l’action en envoyant à plusieurs reprises ses observateurs voir Ilicevic jouer et commencer à sonder le terrain en vue d’un éventuel transfert à Milan. Le neveu le plus convoité d’Europe (son oncle Ivo Iličević a été international croate et a joué dans plusieurs clubs allemands, dont Hambourg, Nuremberg et Kaiserslautern) devra bientôt faire un choix. Son premier contrat professionnel ne protège en effet pas l’Eintracht d’une offensive des plus grands clubs du monde.