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Christopher Nkunku a adressé un message clair à l’AC Milan concernant son avenir à long terme : il reconnaît avoir peu envie de retourner à San Siro à l’issue de son prêt actuel au RB Leipzig. L’international français s’épanouit de nouveau en Bundesliga, où il évolue en prêt au sein du club allemand, et espère qu’un accord définitif pourra être conclu pour lui permettre de rester en Allemagne.

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L’attaquant privilégie un maintien en Bundesliga

Nkunku n’a pas tardé à faire connaître ses intentions pour son avenir, fermant de fait la porte à un retour à l’AC Milan. Le joueur de 28 ans a réalisé un début de saison 2026-2027 tonitruant, avec quatre buts et deux passes décisives en seulement huit matches. Le contrat de prêt comprend une option d’achat de 28 millions d’euros : la décision appartient donc à Leipzig, mais Nkunku a confirmé qu’il était prêt à signer. S’il se dit heureux, il reconnaît que la décision finale revient aux deux clubs engagés dans les négociations.

« Nous venons tout juste de passer le début de saison », a expliqué Nkunku lors d’un récent entretien accordé à Sport Bild, repris par Bulinews. « Plusieurs parties participent aussi à ces discussions. Avant tout, les clubs devront trouver un accord à la fin de la saison. Cela ne dépend donc pas seulement de moi. Mais bien sûr, je peux tout à fait m’imaginer rester plus longtemps. »

Des difficultés en Italie et à Londres

Le souhait de Nkunku de rester en Allemagne s’explique par la période difficile qu’il a traversée après son premier départ de Leipzig en 2023. Son transfert très médiatisé à Chelsea pour 52 millions de livres sterling a été marqué par une grave blessure au genou survenue peu après son arrivée. Celle-ci a limité son impact à Stamford Bridge : il a inscrit 18 buts en 62 matches sur deux saisons avec Chelsea.

Son transfert ultérieur à l’AC Milan pour la saison 2025-2026 n’a pas permis de relancer pleinement sa carrière. Malgré 35 apparitions avec l’AC Milan toutes compétitions confondues, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à huit reprises.

Getty Images

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Leipzig reste un lieu à part

Son retour à la Red Bull Arena a permis à Nkunku de retrouver l’équilibre, sur les plans émotionnel et professionnel, dont il avait tant besoin. Son premier passage au club demeure incontestablement le sommet de sa carrière, avec 70 buts en 172 matches. Le Français estime que l’environnement particulier de Leipzig est exactement ce qu’il lui faut pour retrouver durablement son meilleur niveau.

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« J’ai vécu des moments très importants dans ma carrière et dans ma vie à Leipzig et avec RB », a ajouté Nkunku au sujet de son attachement au club. « J’ai vraiment apprécié ces quatre années. Je sens aussi à quel point les supporters m’aiment, et je ressens cette atmosphère familiale. C’est important pour moi. Je suis très heureux. Je me sens très bien dans cette ville et dans ce club. Je connais déjà tout ici grâce à mon précédent passage. C’est un lieu à part pour moi. »

L’équipe de France en ligne de mire et l’admiration pour Zidane

Au cours de l’entretien, Nkunku a également fait part de son ambition de retrouver l’équipe de France, dont il a porté le maillot pour la dernière fois en novembre de l’année dernière. « Rêve n’est pas le bon mot, mais c’est désormais mon objectif clair », a expliqué Nkunku. « Quand on joue au niveau auquel j’évolue, on veut aussi représenter son pays. J’ai déjà fait partie de l’équipe nationale et, maintenant, je veux y retourner. »

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La perspective de jouer sous les ordres de son idole d’enfance Zinedine Zidane, si le légendaire milieu de terrain prenait la tête de l’équipe de France, constitue une motivation supplémentaire pour l’attaquant. « Zidane est une légende. C’est le plus grand footballeur que la France ait jamais eu. Tout le monde l’aime et, quand j’étais petit, il était l’un de mes plus grands modèles », a ajouté Nkunku, évoquant la Coupe du monde 2006 en Allemagne, où les performances de Zidane ont inspiré toute une génération.