L’AC Milan s’est incliné à domicile jeudi. Ferencváros a battu les Rossoneri 2-0, grâce à deux buts de Lenny Joseph après la pause. Avec douze points en quatre matches, Ferencváros réalise un excellent parcours, bien meilleur que celui de Milan, qui n’a récolté que trois points en autant de rencontres.

L’entraîneur Rúben Amorim n’a pas aligné son équipe la plus forte face aux Hongrois, qui n’ont, dans un premier temps, pas eu à se soucier des qualités de Luka Modric, Christian Pulisic et Diego Moreira, brillant lors du derby.

L’attaquant Gonçalo Ramos et Adrien Rabiot, aligné au poste de milieu offensif, devaient apporter le danger côté milanais. Ferencváros, qui a remporté ses quatre premiers matches de la phase de ligue de la Ligue Europa, a démarré avec agressivité et s’est rapidement montré dangereux.

La physionomie du match n’a guère changé en première période. Ferencváros était tout simplement la meilleure équipe, tandis que Milan pouvait s’estimer heureux du manque d’efficacité des visiteurs. Les occasions milanaises ont donc été très rares. Alphadjo Cissè s’est procuré la plus dangereuse avec une reprise de volée passée au-dessus du but.

Amorim a réagi à la pause en faisant entrer Moreira et Pulisic, mais malgré l’arrivée de l’attaquant vedette, Milan a continué à éprouver des difficultés et n’a pas pu éviter d’encaisser deux buts en seconde période. Le gardien milanais Lorenzo Torriani (21 ans) a commis une énorme erreur de contrôle, permettant finalement à Joseph de pousser le ballon au fond des filets.

Peu après, Ferencváros a même porté le score à 2-0 et Kristoffer Zachariassen a de nouveau délivré la passe décisive. Le Norvégien a sprinté vers le but, a levé la tête à temps vers la droite et a servi Joseph, complètement démarqué, qui a conclu ce contre fulgurant en poussant simplement le ballon au fond.

Par la suite, seul Moreira a réussi à créer un véritable danger pour Milan. Cela n’a toutefois pas suffi à faire réellement vaciller les Hongrois, qui ont joué à dix pendant le dernier quart d’heure après l’expulsion de Dele. Le score n’a donc plus évolué.